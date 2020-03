Ambulante 2020 annonce qu’elle reportera la tournée en raison d’un coronavirus

Le 19 mars, l’édition 2020 du festival itinérant ou tournée documentaire commencerait, une soirée cinéma chargée de diffuser des films documentaires nationaux et internationaux pour générer des conversations d’intérêt social, politique et culturel.

Cette année, il fêterait son 15e anniversaire avec une série d’activités telles que des projections, des tables de dialogue, des conférences, des présentations, la présence d’invités, etc. Cependant, Les organisateurs ont décidé de reporter la tournée pour empêcher la propagation du coronavirus ou Covid-19 dans toute la République.

Dans une déclaration officielle, on peut lire: «Compte tenu de l’extension géographique de la tournée documentaire dans huit États du pays et dans plus de 130 endroits, Avec plusieurs fonctions extérieures publiques, nous considérons qu’il est prudent de suspendre toutes nos activités afin de ne pas exposer notre public bien-aimé, bénévoles, équipe et invités nationaux et internationaux “.

Comme nous savons, Les documentaires de chaque édition d’Ambulante font le tour des différents états du pays. Cette année, elle commencerait le 19 mars à Querétaro pour se terminer le 28 mai à Puebla, en passant par Coahuila, Mexico, Veracruz, entre autres. Ici, nous laissons les dates et les états qui ont été établis avant l’annonce:

Querétaro du 19 au 26 mars

Durango du 26 mars au 2 avril

Coahuila du 2 au 9 avril

Mexico du 15 au 30 avril

Chihuahua du 30 avril au 7 mai

Veracruz du 7 au 14 mai

Oaxaca du 14 au 21 mai

Puebla du 21 au 28 mai

Aucune date n’a encore été fixée pour la tournée documentaire 2020. Vraisemblablement, avec le report de l’événement, certains invités nationaux et internationaux ne peuvent plus participer aux activités.

Alors nous attendons les informations officielles des organisateurs, en particulier les dates du 15e anniversaire de l’un des plus importants festivals de cinéma au Mexique et en Amérique latine, chargé de promouvoir un type de cinéma qui sert d’exercice artistique mais aussi d’outil de reportage et de génération de conversations.