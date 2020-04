Ambulante en Casa projettera chaque jour un documentaire gratuit

Ana Mónica Rodríguez

Journal La Jornada

Jeudi 16 avril 2020, p. 6

La pandémie de Covid-19 est venue nous rappeler l’importance de ceux qui nous entourent, a déclaré Diego Luna lors de l’annonce, avec Gael García Bernal – via Live Instagram -, du festival Ambulante qui, cette fois, sera virtuel pour la quarantaine.

Ainsi, la 15e édition de la tournée documentaire Ambulante s’est transmuée en Ambulante en Casa, qui se déroulera en ligne du 29 avril au 28 mai, avec 30 documentaires, qui seront diffusés gratuitement sur le site pour susciter le débat, ont déclaré les acteurs et les producteurs de ce réseau social.

La différence d’Ambulante “avec d’autres options de streaming est qu’elle cherche à générer des réunions, des forums et, en même temps, à continuer de parler de ce qui nous unit”, a déclaré Luna.

De plus, chaque jour un film différent sortira et restera 24 heures en ligne; Il y aura des concerts avec certains des cinéastes nationaux et internationaux qui ont réalisé ces documentaires, a déclaré Gael García Bernal, qui a souligné que la section Ambulantito restera disponible tout au long du mois et peut être visionnée à partir de n’importe quel appareil avec accès à Internet, tout au long du Pays.

En ce moment de fragilité, a souligné Luna, le documentaire est resignifié car l’essentiel, qui est le contact humain, est tronqué; De plus, il a une pertinence indispensable car il nous permet de réfléchir à ce qu’était ce monde dans lequel nous ne pouvons probablement plus retourner, pas le même, pas de la même manière.

Le documentaire est l’occasion de projeter la mienne dans d’autres histoires; pour comprendre comment nous construisons une société et une communauté qui sont si vulnérables aujourd’hui. Je pense que ce phénomène de pandémie et de confinement a fini par fonctionner comme une loupe, où la réalité est exposée. C’est un moyen, a-t-il ajouté, de comprendre cet étrange moment dans lequel nous vivons actuellement.

Pour sa part, Paulina Suárez, directrice générale d’Ambulante, a expliqué à La Jornada que le défi d’Ambulante à la maison est de retrouver une sphère publique plurielle et participative pendant l’isolement, afin que le documentaire continue de nous rassembler, cette fois dans dans la vie publique.

Ces films, a expliqué Paulina Suárez, «seront proposés en streaming pendant 24 heures; Nous avons sorti le 29 avril à minuit une cassette ou un programme documentaire qui sera gratuit jusqu’au minuit suivant; Nous faisons une exception avec Ambulantito, qui sortira le 30 avril et sera disponible pendant les 30 jours complets du festival. »

Il a soutenu: nous considérons également que l’expérience d’habiter un espace et un temps partagés pour voir le cinéma sur grand écran est irremplaçable, mais nous nous reverrons dans les théâtres, dans les lieux en plein air, dans les espaces indépendants et institutionnels, dans les musées et les universités, que chaque année ils nous ouvrent leurs portes.

L’horaire complet et les activités d’Ambulante en Casa seront annoncés le 21 avril; Ils seront disponibles sur www.ambulante.org

