The Terror: AMC développe des idées pour une troisième saison potentielle

Après plus de trois mois depuis la finale de la deuxième saison de La terreur: l’infamie avait été diffusé en octobre, AMC a confirmé qu’ils avaient commencé à planifier la troisième saison potentielle de la série d’anthologie historique et d’horreur en développant diverses idées qui pourraient être à la base de la nouvelle saison. Le réseau a également révélé qu’ils avaient déjà reçu des concepts présentés par la société de production du producteur exécutif Ridley Scott, Scott Free.

«J’adore le concept d’histoire et d’horreur. L’horreur est une manière métaphorique si brillante de parler d’être humain et des émotions déchiquetées que nous ressentons, c’est merveilleux. “ La présidente d’AMC Networks Entertainment Group et d’AMC Studios, Sarah Barnett, a déclaré dans un communiqué (via Deadline). «Donc, le situer dans un moment historique si intense et si particulier qui a de grands enjeux, comme les camps d’internement ou le passage nord-ouest, est vraiment intéressant. Je suis curieux de savoir comment nous pouvons [continue] cette franchise et regardez ce qui fonctionne. Nous ne voulons pas simplement continuer à faire la même chose, à quoi ressemblerait une saison trois. “

La terreur: l’infamie est une saison de 10 épisodes qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se concentre sur une série de morts bizarres qui hantent une communauté américano-japonaise, et sur le voyage d’un jeune homme pour comprendre et combattre l’entité malveillante responsable. Cette saison, Derek Mio incarnera Chester Nakayama, aux côtés de Kiki Sukezane (Perdu dans l’espace), Cristina Rodlo (Mlle Bala), Shingo Usami (Ininterrompu), Naoko Mori (Everest), Miki Ishikawa (9-1-1), et le célèbre acteur, producteur, auteur et activiste George Takei (Star Trek) en tant qu’ancien de la communauté et ancien capitaine de pêche.

La saison 2 a été co-créée et produite par Alexander Woo (Vrai sang) et Max Borenstein (Kong: l’île du Crâne, Godzilla), d’après une idée de Borenstein. Woo, qui est actuellement dans un accord de développement global avec AMC, sert de showrunner.

La série est une production d’AMC Studios produite par Scott Free, Emjag Productions et Entertainment 360. La terreur est également produit par Ridley Scott, Dan Simmons, David W. Zucker, Alexandra Milchan, Scott Lambert et Guymon Casady.

