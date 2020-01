AMC dévoile la première mi-saison de Walking Dead avec de superbes nouvelles bannières

Il y a une guerre qui se profile à l’horizon. Et nous ne savons pas tout à ce sujet.

En prévision de Les morts qui marchentLe retour du mois prochain (23 février, marquez la date), AMC (h / t Bloody Disgusting) a déployé de nouvelles illustrations mettant en vedette Norman Reedus comme Daryl Dixon, Melissa McBride comme Carol Peletier, Danai Gurira comme Michonne et Samantha Morton comme Alpha . Le slogan? “We Are The Walking Dead”, ce qui est assez approprié étant donné que tout le monde est déjà infecté – une révélation faite depuis la saison 2.

Ci-dessous, chaque affiche comprend une photo de près de nos survivants (et du mystérieux Alpha de Morton), ceinturant leur meilleur cri de bataille. La guerre des chuchoteurs a commencé, semble-t-il, laissant les fans s’inquiéter du sort de Negan, dont l’histoire a attiré les téléspectateurs depuis le tout début – même quand il maniait Lucille comme un maniaque.

Maintenant, Negan a assumé un nouveau rôle entièrement, et nous avons hâte de le voir évoluer le mois prochain. La saison 11 de Walking Dead est déjà sur les cartes, alors ne vous laissez pas berner en pensant qu’AMC était sur le point de baisser le rideau sur son mastodonte télévisé.

Avant le 23 février, voici un rappel du synopsis officiel de la saison 10b, qui comprend les huit épisodes habituels:

The Walking Dead revient pour découvrir que notre groupe de survivants est pris au piège. Certains dans les confins d’une grotte remplie de marcheurs, tandis que d’autres sont pris dans une spirale de suspicion et de chagrin. Le tout orchestré par Alpha, qui continue de prouver que les Whisperers sont toujours à l’affût, et une longueur d’avance sur les communautés. Ce qui inclut la nouvelle menace potentiellement mortelle d’avoir ajouté Negan à leurs rangs.

Les morts qui marchent sera de retour sur nos écrans dimanche 23 février, marquant le début d’une nouvelle ère pour le vaisseau amiral des morts-vivants d’AMC. Après tout, 2020 voit le lancement de la saison 6 de Fear The Walking Dead et d’une série TWD totalement différente appelée World Beyond. Cherchez celui-là pour la première en avril. Année du rat? Essayez l’année du Walker.