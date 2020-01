AMC dit que The Walking Dead a des histoires sans fin à raconter

Les morts qui marchent la franchise d’écran pourrait entrer dans sa onzième année, mais l’univers post-apocalyptique devrait être élargi de nouvelles façons passionnantes en 2020. Non seulement la série parentale et le spin-off Fear the Walking Dead vont fort, mais un troisième spectacle intitulé The Walking Dead : World Beyond commence ce printemps. De plus, Andrew Lincoln est en vedette dans le premier d’une trilogie planifiée de films TWD.

Et c’est loin d’être terminé, alors que la chef de l’AMC, Sarah Barnett, a discuté de ses grands espoirs pour l’avenir de TWD avec le Los Angeles Times. Barnett a promis que d’autres retombées n’imiteront pas simplement ce que les fans ont déjà vu, mais repousseront les limites créatives de nombreuses façons. Dans l’ensemble, l’exécutif pense qu’il y a des «histoires sans fin» à raconter dans cet univers.

“Nous préparons beaucoup plus d’ambition pour cela, et pour nous, la barre haute est, je pense qu’il y a des histoires sans fin à raconter dans cet univers. Il y a un fandom énorme, non snob et à haut goût pour ce spectacle qui nous dit qu’ils veulent entendre plus d’histoires. Ce que nous ne ferons pas, c’est de créer une version faible de The Walking Dead. Nous n’imiterons pas cela. Ce que nous allons faire, c’est examiner un certain nombre de formats différents et un certain nombre de formes créatives différentes avec un certain nombre d’écrivains nouveaux et existants. »

L’expansion de la franchise est supervisée par Scott Gimple, ancien showrunner de la série phare et maintenant directeur du contenu de la marque. Les commentaires de Barnett font suite à la récente révélation de Gimple selon laquelle il travaille personnellement à faire décoller diverses retombées TWD, en grande partie de la variété limitée ou de la mini-série, qui prendraient de nombreuses formes. Préquels, suites, projets suivant des personnages familiers, projets suivant de nouveaux personnages. Quoi que vous puissiez penser, Gimple l’a probablement déjà en préparation.

Les morts qui marchent la saison 10 se poursuit le 23 février. Dès lors, il y aura un épisode de l’univers TWD sur AMC pratiquement tous les dimanches pour le reste de l’année. Ainsi, vous pouvez commencer à voir comment Barnett est si confiant qu’il y a des histoires sans fin à raconter dans cette franchise.