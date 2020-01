AMC et Regal ne projetteront pas les nominés pour le prix du meilleur film Netflix – / Film

On y va encore une fois. Dans ce qui est en train de devenir une tradition, les chaînes AMC et Regal Theatre refusent de projeter les nominés pour le prix du meilleur film de Netflix, car c’est exactement comme ça qu’ils roulent. Les chaînes font généralement une vitrine des nominés aux meilleurs films dans lesquels ils ramènent les films nominés au cinéma, mais les deux titres Netflix – L’Irlandais et Histoire de mariage – ne sera pas inclus. La même chose s’est produite l’année dernière avec les Roms de Netflix.

Si vous espériez voir deux des nominés du meilleur film sur grand écran lors d’un AMC ou d’un Regal ce mois-ci, vous n’avez pas de chance. Comme le rapporte CNBC, «Les deux chaînes de cinémas ont la même règle: elles ne montreront aucun film nominé qui n’a pas eu de sortie en salles standard ou n’a pas été autorisé à être projeté dans leurs salles lors de leur première sortie.»

Cela signifie que ces cinémas ont un problème avec Netflix, car le géant du streaming n’aime pas jouer selon les règles traditionnelles des fenêtres théâtrales. Il fut un temps où ce ne serait pas vraiment un problème, mais si les tendances se poursuivent, il est clair que quelqu’un, quelque part, devra régler quelque chose. Parce que l’influence et la portée de Netflix continuent de croître. – ils ont remporté un total de 24 nominations aux Oscars cette année.

L’année dernière, le service n’avait qu’un seul nominé pour le prix du meilleur film – Roma. Cette année, ils ont à la fois The Irishman de Martin Scorsese et Marriage Story de Noah Baumbach. Le modèle Netflix est basé sur la venue d’abonnés, c’est pourquoi ils ne se soucient pas trop des fenêtres théâtrales. Et c’est là que se posent les problèmes, car le modèle du théâtre consiste à mettre des mégots dans les sièges. En d’autres termes, le service de streaming et les chaînes de théâtre sont diamétralement opposés.

Netflix, AMC et Regal vont-ils régler leurs différences? Cela semble peu probable, mais la plus grande question est la suivante: le grand public s’en soucie-t-il même? Les cinéphiles mis à part, y aura-t-il beaucoup de gens furieux de ne pas pouvoir voir Wedding Story et The Irishman – deux films que vous pouvez regarder chez vous en ce moment – dans les cinémas? Je ne sais vraiment pas.

Les Oscars auront lieu 9 février 2020.

