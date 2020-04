AMC Networks diffuse gratuitement «The Walking Dead», «Mystery Science Theatre 3000» et bien plus encore – / Film

AMC a décidé de suivre l’exemple de HBO et de fournir du contenu en streaming gratuit aux personnes coincées à la maison (AKA tout le monde). AMC Networks propose désormais plusieurs programmes à diffuser gratuitement, notamment Les morts qui marchent, Mystery Science Theatre 3000, Comédie Bang Bang, et plus. Alors s’il vous plaît, restez à la maison pour que nous puissions aplanir la courbe et dépasser cette situation actuelle.

AMC Networks – qui comprend AMC, BBC America, IFC, SundanceTV et Sundance Now – donne à chacun une bonne raison de rester à la maison: des trucs gratuits. La gratuité est toujours bonne, et elle est particulièrement bonne maintenant, car beaucoup d’entre nous se trouvent confrontés à des difficultés financières. Donc, même si vous n’êtes abonné à aucune de ces chaînes, AMC vous couvre. Ils créent AMC a rendu la première moitié de The Walking Dead Season 10 disponible gratuitement jusqu’au 1er mai (par date limite).

IFC propose Baroness von Sketch Show, Birthday Boys, Spoils of Babylon, Spoils Before Dying, Bunk, Food Party et certains épisodes de Comedy Bang Bang et Mystery Science Theatre 3000. Sundance Now présente des spectacles gratuits (jusqu’au 14 avril), notamment Riviera , The Restaurant, Public Enemy et The Bureau. Et BBC America présentera l’intégralité de la collection Planet Earth – Planet Earth I & II, Blue Planet I & II, Frozen Planet et Seven Worlds, One Planet. Ça fait beaucoup de planètes, les amis.

Concernant la décision de sélectionner du contenu gratuit, Sarah Barnett, présidente d’AMC Networks Entertainment Group et d’AMC Studios, a déclaré:

«Nous voulons nous associer à notre talent et répondre à ce moment de la meilleure façon possible pour les entreprises de divertissement – c’est-à-dire pour divertir les gens. Notre campagne Nous sommes avec vous vise à fournir des informations, à offrir un accompagnement de la manière réactive que la télévision linéaire est capable de faire, et nous voulons offrir au public la chance de rire, peut-être particulièrement important en temps de crise . Nous voulions également mettre notre excellent contenu à la disposition d’un plus grand nombre de téléspectateurs à un moment où nous recherchons tous des choses fantastiques à regarder. »

AMC va également diffuser de nouvelles publicités mettant en vedette diverses stars d’AMC – dont Jeffrey Dean Morgan de The Walking Dead et Rhea Seehorn et Giancarlo Esposito de Better Call Saul – dans des vidéos maison. Donc, encore une fois: restez à la maison. Heck, restez à la maison même si vous ne voulez pas regarder des trucs sur AMC. C’est ce qu’il faut faire.

Articles sympas du Web: