AMC Networks Entertainment Group lance «Nous sommes avec vous»

AMC Networks a annoncé le lancement de «We’re With You», un effort continu et multi-réseaux pour divertir, informer et rappeler au public qu’il n’est pas seul et que nous sommes tous ensemble en ce moment. Dans le cadre de «Nous sommes avec vous», AMC Networks Entertainment Group offrira des heures de programmation populaire sur tous ses réseaux – AMC, BBC America, IFC et SundanceTV – et le service SVOD Sundance Now gratuitement sur le numérique et à la demande , ainsi que des marathons de programmation spécialement organisés sur des réseaux linéaires, etc. Les réseaux diffuseront également une variété de spots avec des scènes qui ont renouvelé leur pertinence par rapport aux circonstances actuelles et créatifs mettant en vedette des talents tels que Jeffrey Dean Morgan, Rhea Seehorn, Giancarlo Esposito et plus dans des vidéos maison destinées à encourager et à divertir les téléspectateurs.

«Nous voulons nous associer à notre talent et répondre à ce moment de la meilleure façon possible pour les entreprises de divertissement – c’est-à-dire pour divertir les gens. Notre campagne Nous sommes avec vous vise à fournir des informations, à offrir un accompagnement de la manière réactive que la télévision linéaire est capable de faire, et nous voulons offrir au public la chance de rire, peut-être particulièrement important en temps de crise “ a déclaré Sarah Barnett, présidente d’AMC Networks Entertainment Group et d’AMC Studios. «Nous voulions également rendre notre excellent contenu accessible à davantage de téléspectateurs à un moment où nous recherchons tous des choses fantastiques à regarder.»

AMC Networks Entertainment Group «Nous sommes avec vous» comprend:

Les réseaux AMC préférés sont plus facilement disponibles:

-AMC a rendu la première moitié de The Walking Dead Season 10 disponible devant le paywall jusqu’au 1er mai sur AMC.com et AMC TVE.

-BBC America a organisé une collection de documentaires gratuits sur la nature sur BBCAmerica.com et l’application BBC America dans le cadre de sa collection «Nature NOW» pour le mois d’avril, y compris Life Story: First Steps, Seasonal Wonderlands: New England, Wild Singapore : Monde caché, Attenborough et l’éléphant géant, et Chimp Sanctuary.

– Besoin de rire? IFC propose une gamme de comédies qui comprend des saisons complètes gratuites et non authentifiées de la série IFC pour le mois d’avril, notamment Baroness von Sketch Show, Birthday Boys, Spoils of Babylon, Spoils Before Dying, Bunk, Food Party, ainsi que certains des épisodes de Comedy Bang Bang et Mystery Science Theatre 3000, et la première de la saison de Brockmire, et plus encore sur IFC.com et IFC TVE.

-La série à succès Liar saison 1 de SundanceTV sera également disponible devant le mur payant sur Sundance Now, encourageant les téléspectateurs à rattraper la série captivante lors de la première de Liar saison 2 sur SundanceTV le 8 avril. Des séries supplémentaires disponibles gratuitement sur Sundance Now d’ici au 14 avril incluent les premières saisons de la série internationale à succès Riviera, The Restaurant, Public Enemy et The Bureau.

– Comme annoncé précédemment, AMC Networks Entertainment Group a avancé de deux semaines la première de la saison trois de Killing Eve, avec tous les épisodes en diffusion simultanée sur BBC America et AMC à partir du dimanche 12 avril.

Programmation Nature étendue sur les plateformes BBC America:

-Le Wonderstruck de BBC America ajoute les jeudis – BBC America ajoutera un deuxième jour à sa destination de programmation nature à succès, Wonderstruck, les jeudis rejoignant le micro-réseau actuel du samedi en avril. Les marathons à thème incluent: America The Beautiful (4/2), Circle of Life (4/9) et Under the Sea (4/16).

-WonderstruckTV.com – BBC America a également lancé un site nature abrégé gratuit où le public peut rechercher à tout moment par humeur, animal ou emplacement géographique des éclats rapides de contenu naturel impressionnant et réducteur d’anxiété.

-BBC America’s «Nature NOW» – BBC America étendra également la programmation de la nature à travers le site Web, l’application et les plateformes à la demande de BBC America au cours des prochains mois, en apportant aux téléspectateurs toute la collection Planet Earth, y compris Planet Earth I & II, Blue Planet I & II, Frozen Planet et Seven Worlds, One Planet pour une fenêtre limitée. La collection comprendra également une sélection de documentaires gratuits sur la nature disponibles pour le mois d’avril.

-BBC America’s Earth Day 50th Anniversary Celebration – BBC America étend sa célébration du 50e anniversaire du Jour de la Terre à quatre jours, du lundi 20 avril au jeudi 23 avril. La célébration comprendra les premières du long métrage documentaire She Walks with Apes, raconté par Sandra Oh, et le Best of Seven Worlds, One Planet spécial, mettant en vedette les faits saillants de la série épique de la BBC.

La campagne “Nous sommes avec vous” comprend une variété de spots et de nouvelles créations diffusées sur les réseaux:

-Talent de AMC Networks Entertainment Group, y compris Jeffrey Dean Morgan de The Walking Dead, Breaking Bad and Better Call de Giancarlo Esposito de Saul et Rhea Seehorn de Better Call Saul, et plus encore, sont présentés dans des vidéos faites maison qui trouvent de l’humour et encouragent les téléspectateurs à «Nous êtes avec vous. “

Les scènes des séries AMC, BBC America, IFC et SundanceTV préférées sont présentées avec une pertinence renouvelée:

Hymne “Nous sommes avec vous”

Tout ce que vous devez faire – Tout va bien

Baseball manquant? Jim Brockmire aussi

Trouvez votre paix intérieure avec les dépêches d’ailleurs

Tuer la Villanelle d’Eve s’ennuie aussi

Programmation organisée «Nous sommes avec vous»:

Les marathons de programmation spéciaux incluent le marathon Lord of the Rings «Middle Earth Get Away» d’AMC (4/11); Marathon des jeux de la faim de la BBC America (4/5); «We All Have Cabin Fever SciFi Marathon» de SundanceTV (4/4), avec Predator, Alien vs. Predator, Escape from L.A., et Terminator 2: Judgment Day; «Autour du monde avec 007» de SundanceTV (18/18 et 4/19), avec Dr. No, Goldfinger, de Russia With Love, For Your Eyes Only, The Spy Who Loved Me, A View To A Kill; et “Stiller Half-A-Day” de l’IFC (4/19), avec Zoolander, There’s Something About Mary, Tropic Thunder et The Watch.

AMC Networks a également établi un partenariat avec l’Ad Council, avec la Maison Blanche, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le US Department of Health and Human Services (HHS) et d’autres sur une série d’annonces nationales de service public (PSA) pour la campagne #AloneTogether, qui vise à éduquer le public américain sur l’importance de la distance sociale.

