AMC prépare la troisième saison de “The Terror”

AMC développe un certain nombre d’idées qui pourraient être à la base d’une troisième saison de drame d’anthologie d’horreur historique “La terreur”, Rapports de délai hors TCA.

“Le réseau a été conçu par la société de production Scott Free et parle de ce qui en ferait une troisième course”, ajoutent-ils.

La première saison du drame, basée sur le roman de Dan Simmons et diffusée en 2018, s’est déroulée sur les ponts glaciaux d’un voilier de l’ère victorienne suivant un parcours condamné, tandis que la saison deux, “The Terror: Infamy”, dont la première en août 2019, se concentre sur une force malveillante et changeante qui est enfermée avec des prisonniers dans un camp d’internement japonais.

“J’adore le concept d’histoire et d’horreur”, a déclaré Sarah Barnett, présidente d’AMC Networks Entertainment Group et d’AMC Studios. «L’horreur est une manière métaphorique si brillante de parler d’être humain et des émotions déchirantes que nous ressentons, c’est merveilleux. Il est donc très intéressant de le situer dans un moment historique si intense et si particulier qui a de grands enjeux, comme les camps d’internement ou le passage du nord-ouest. Je suis curieux de savoir comment nous pouvons [continue] cette franchise et regardez ce qui fonctionne. Nous ne voulons pas simplement continuer à faire la même chose, à quoi ressemblerait une saison trois. “

Surveillez les nouvelles comme il est annoncé.