AMC retarde la finale de la saison 10 de ‘The Walking Dead’ en raison d’un coronavirus

AMC a annoncé mardi que la finale de la saison 10 de The Walking Dead sera reportée à la fin de l’année en raison de la pandémie de coronavirus.

C’est devenu un record battu à ce stade, mais la pandémie de coronavirus continue d’affecter de nombreuses industries à travers le monde, y compris le divertissement. AMC a déjà arrêté la production de Fear The Walking Dead et la sortie de The Walking Dead: The World Beyond.

Maintenant, AMC a annoncé que la finale de la saison 10 sera également confrontée à un retard de publication en raison du coronavirus. La finale de la saison dix devait initialement être diffusée le 12 avril, mais le 5 avril sera désormais le dernier épisode de la saison dix jusqu’à plus tard cette année. AMC avait ceci à dire dans une déclaration concernant le retard:

“Les événements actuels ont malheureusement rendu impossible la post-production de la finale de The Walking Dead Saison 10, donc la saison en cours se terminera avec son 15e épisode le 5 avril. La finale prévue apparaîtra comme un épisode spécial plus tard dans l’année.”

Le producteur exécutif et maquilleur d’effets visuels Greg Nicotero a également commenté sur son Instagram le retard (via Twitter):

Un message sur le retard de la finale #TheWalkingDead de Greg Nicotero, maître EP / VFX pic.twitter.com/t5Cj67Houy

– The Walking Dead (@TheWalkingDead) 24 mars 2020

La bonne nouvelle est qu’AMC aura également tous les épisodes de la saison dix disponibles gratuitement en ligne après la diffusion de l’épisode 15 le 5 avril. Envisagez-vous de regarder la série en auto-quarintine? Sound-off dans la section commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de la saison dix de The Walking Dead:

Quelques mois après la fin de la saison 9, les communautés collectées sont toujours confrontées aux séquelles de l’horrible démonstration de pouvoir d’Alpha, respectant à contrecœur la nouvelle frontière qui leur est imposée, tout en s’organisant en une force de combat de style milice, se préparant à une bataille qui peut être inévitable.

The Walking Dead met en vedette Norman Reedus, Melissa McBride, Danai Gurira, Josh McDermitt, Christian Serratos, Seth Gilliam, Ross Marquand, Jeffrey Dean Morgan, Khary Payton, Cooper Andrews, Callan McAuliffe, Nadia Hilker, Eleanor Matsuura, Lauren Ridloff, Cailey Fleming, Cassady McClincy, Ryan Hurst et Samantha Morton comme Alpha.

The Walking Dead est diffusé le dimanche soir sur AMC.

