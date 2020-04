AMC Theatres déposera probablement son bilan en raison du coronavirus – .

L’impact du coronavirus sur l’économie américaine a été tout simplement désastreux. La plupart des entreprises ont été obligées de fermer leurs portes et des millions de personnes à travers le pays n’ont pas été en mesure de gagner un chèque de paie. À son tour, il n’est pas surprenant que les chiffres du chômage aux États-Unis aient atteint des niveaux que nous n’avions jamais vus auparavant. Considérez ceci: en l’espace de trois semaines – de fin mars à début avril – environ 17 millions d’Américains ont déposé une demande de chômage. Pour mettre ce chiffre en contexte, cela représente 10% de la main-d’œuvre américaine.

Alors que certaines entreprises – comme les restaurants, par exemple – ont pu rester ouvertes et générer des liquidités via des commandes à emporter et des livraisons, d’autres ont été définitivement fermées pendant des semaines. Les chaînes de cinéma en particulier ont été extrêmement durement touchées par le coronavirus. Cela dit, il n’est peut-être pas surprenant qu’AMC Entertainment – qui est la plus grande chaîne de cinéma du pays – explore activement le dépôt de bilan du chapitre 11.

La nouvelle du dépôt potentiel de la faillite par AMC a fait surface la semaine dernière, et des rapports indiquent maintenant que la chaîne de théâtres est activement en pourparlers pour embaucher le cabinet d’avocats en faillite Weil Gotshal. Le New York Post rapporte:

L’équipe de Weil Gotshal est dirigée par l’avocat vedette Ray Schrock, qui a récemment travaillé comme conseiller en faillite pour l’utilitaire californien PG&E, la chaîne de supermarchés Fairway et l’icône de la vente au détail Sears Holdings, dont la plupart des magasins ont été repris par le milliardaire Eddie Lampert.

L’initié a averti que «ce n’est que les premiers stades» et qu’il n’est pas clair si la chaîne de théâtre a embauché d’autres conseillers pour la restructuration possible. Néanmoins, un dépôt de bilan semble de plus en plus probable, car la société a déjà commencé à sauter le loyer dans tous ses emplacements, selon la source.

“Vous n’embauchez pas Ray à moins que vous ne déposiez”, a déclaré la source. “Vous n’allez pas les embaucher à leur taux horaire pour prendre une bière avec eux.”

À ce stade, avec les centres commerciaux et les théâtres fermés, AMC n’a pas de flux de trésorerie et aurait dit à certains propriétaires qu’il ne serait pas en mesure de payer le loyer. Le problème est que AMC a déjà un montant énorme de dette existante. Alors que la faillite du chapitre 11 ne verra pas nécessairement AMC fermer ses portes, ne soyez pas surpris de voir bon nombre de cinémas AMC fermer leurs portes dans le cadre du processus de restructuration. À l’heure actuelle, il existe environ 1 000 cinémas AMC à travers le pays.

AMC a annoncé la fermeture de tous ses cinémas le 17 mars pour une durée maximale de 12 semaines, ce qui signifie que les cinémas rouvriront à la mi-juin dans le meilleur des cas. La réalité, cependant, est que même si le nombre de cas de coronavirus diminue au moment où l’été se déroule, on ne sait pas si le grand public se sentira à l’aise si rapidement dans les théâtres bondés. De plus, de nombreux films qui devaient ouvrir en mars et avril ont été repoussés à juillet et au-delà. En d’autres termes, si les cinémas AMC rouvrent en juin, la sélection de films pourrait même ne pas être en mesure d’attirer les gens vers les cinémas en premier lieu. La suite Top Gun, par exemple, devait sortir en juin de cette année, mais arrivera maintenant en décembre.

Source de l’image: ORLIN WAGNER / AP / REX / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

