AMC Theatres La prévention du coronavirus comprend une réduction du nombre de places assises – / Film

Mise à jour: Regal Cinemas suit les traces d’AMC, annonçant qu’ils ont «réduit la capacité de l’auditorium de 50% et se conforment, le cas échéant, aux mandats de l’État sur les limites de rassemblement social». Notre article original continue.

Au lieu de fermer complètement, AMC Theatres, la plus grande chaîne de théâtres du pays, a annoncé une nouvelle politique pour aider à prévenir la propagation du coronavirus (alias COVID-19). Commence demain, 14 mars 2020, la chaîne mettra en œuvre des mesures de distanciation sociale qui impliquent une réduction d’au moins la moitié des capacités de l’auditorium.

Pendant ce temps, la cinémathèque américaine de Los Angeles a suspendu les projections au théâtre égyptien d’Hollywood et au théâtre Aero de Santa Monica. Obtenez les détails ci-dessous.

Réponse de AMC Theatres Coronavirus

Alors que certaines institutions ferment leurs portes en raison du coronavirus, AMC veut toujours que vous vous aventuriez dans leurs théâtres pendant la pandémie. Pour rendre ce scénario plus sûr pour les clients, la chaîne réduit la capacité de chacun de ses auditoriums d’au moins 50% de demain à 1 avril 2020. Les plus petits théâtres n’auront que la moitié de leurs sièges disponibles pour une projection donnée, tandis que les plus grands avec plus de 500 sièges seront limités à un maximum de 250.

Naturellement, ils renforcent également leurs efforts pour nettoyer les «zones de points sensibles, y compris les kiosques, les comptoirs, les toilettes, le verre, les mains courantes et les poignées de porte» et continuent de nettoyer chaque auditorium entre les séances.

“Ce sont des temps inconnus aux États-Unis”, a déclaré le président de l’AMC, Adam Aron. «Nous suivons de très près les directives du CDC. Nous respectons toutes les directives des autorités fédérales, étatiques et locales en matière de santé et de gouvernement, et avec notre décision unilatérale de réduire les capacités et d’augmenter la distance sociale, nous allons au-delà de ce que les gouvernements exigent de nous. Fondé en 1920, AMC Theatres a une fière histoire qui s’étend sur 100 ans. Alors que nous entrons dans notre deuxième siècle, AMC reste fermement déterminé à offrir un environnement propre, sain et divertissant chaque fois que nos invités viennent au cinéma dans nos théâtres. »

Cinémathèque américaine suspendant projections et événements

Pendant ce temps, la Cinémathèque américaine suspend toutes les projections et événements publics au Théâtre égyptien d’Hollywood et au Théâtre Aero de Santa Monica à compter d’aujourd’hui jusqu’à nouvel ordre. Tous les achats Fandango effectués au plus tard aujourd’hui ont été remboursés (bien que le crédit puisse prendre dix jours pour apparaître sur votre relevé). Si vous avez acheté des billets en personne, vous avez trois options: vous pouvez retourner vos billets pour un remboursement lorsqu’ils rouvriront, accepter un bon si vous ne voulez pas de remboursement ou, si vous vous sentez charitable, vous pouvez il suffit de manger le coût du billet et la Cinémathèque américaine le considérera comme un don. (Ils sont une organisation à but non lucratif, après tout.)

