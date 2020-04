AMC vous permet de diffuser la première moitié de la saison 10 de “The Walking Dead” sans abonnement

De la même manière que HBO propose temporairement «True Blood» pour la diffusion gratuite, AMC permet désormais à * tout le monde * de diffuser la première moitié de la dixième saison actuelle de “Les morts qui marchent” sans abonnement d’aucune sorte requis. Ce sont les huit premiers épisodes de la dixième saison de l’émission, qui a été diffusée entre le 6 octobre 2019 et le 24 novembre 2019.

La guerre entre nos héros et les Whisperers maléfiques se réchauffe dans la première moitié de la saison 10, avec les huit épisodes préparant le terrain pour un enfer d’une seconde moitié.

La dixième saison de “The Walking Dead” a été globalement l’une des meilleures saisons de l’émission à ce jour, mise en évidence par une performance incroyable de Samantha Morton en tant que leader des Whisperers Alpha et un accent plus lourd sur les zombies et l’horreur que le groupe méchant a apporté avec eux. Si vous avez cessé de regarder il y a quelque temps, il est temps de revenir en arrière.

Au moment de la rédaction de cet article, le quinzième épisode de la saison 10 est diffusé ce dimanche soir (5 avril), avec la finale de la saison retardée jusqu’à plus tard cette année en raison du coronavirus.

Rendez-vous sur le site Web d’AMC pour regarder gratuitement les huit premiers épisodes de la saison 10.

Les épisodes seront gratuits jusqu’au 1er mai 2020.