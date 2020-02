‘Grey’s Anatomy’ est revenu avec le poursuite de sa seizième saison après les vacances d’hiver habituelles. En tant que spectateurs, nous avions hâte d’entendre la réponse à de nombreuses questions restées en suspens après les derniers événements, des inconnues largement révélées. D’un côté, les seules personnes blessées dans l’accident du bar de Joe étaient des résidents, à ceux qui ont réussi à sauver leur vie après une journée intense de tests médicaux et d’opérations avec le choc occasionnel. D’un autre côté, Amelia a décidé de garder secrets les doutes sur la paternité du bébé qu’elle attend. De plus, de nouvelles voies ont été ouvertes avec le La demande de mariage d’Owen à Teddy et avec le plainte que Maggie a reçue pour faute professionnelle médicale.

Cormac avec un patient dans ‘Grey’s Anatomy’

dans cette onzième épisode de la seizième saison de ‘Grey’s Anatomy’, intitulé “Une pilule dure à avaler”, et qu’en Espagne, nous pouvons voir grâce à Fox Life, Richard découvre que Maggie a abandonné sa carrière médicale et décide de poursuivre sa recherche pour parler avec elle. Pour sa part, Bailey retourne à son travail après avoir pris une courte pause après l’avortement subi. Cependant, Koracick ne lui facilite pas les choses et remet en question chacune de ses étapes. Pendant ce temps, Meredith approche à nouveau DeLuca et Amelia décide d’affronter la réalité et de parler à Link de sa grossesse.

Dernièrement Cristina Yang, personnage joué par Sandra Oh pendant plusieurs saisons, est plus présent que jamais dans la série. Elle est la responsable de Cormac étant le nouveau chef de pédiatrieCependant, autant que Meredith le nom et converser avec elle par message, nous ne devons pas prendre cela comme un signe que son retour à la fiction sera réel. Ainsi, bien que l’espoir ne soit jamais perdu, il vaut mieux se concentrer sur le nouveau triangle amoureux qui pourrait se produire entre Cormac, Gray et DeLuca. Plus que tout parce que, à cause de Yang, Meredith pourrait commencer à avoir des doutes et choisir de suivre la recommandation de son amie et tenter sa chance avec un autre garçon pour oublier ce supposé petit ami qui n’est pas sûr de ce qu’il veut.

Comme l’a souligné Amelia, Cormac est un cadeau avec un très bon emballage et montre un côté très tendre et attrayant, surtout après s’être excusé auprès de Gray, lui avoir demandé une nouvelle opportunité de repartir à zéro et d’ouvrir son cœur en lui racontant des aspects personnels. Mais Meredith a reconnu qu’elle manquait à Andrew. En outre, DeLuca lui-même a également révélé qu’il avait fait une erreur et qu’à aucun moment il n’avait l’intention de mettre fin à la relation, les portes sont donc entièrement ouvertes. Maintenant, il ne reste plus qu’à les deux parviennent à un accord pour reprendre leur histoire. Nous espérons qu’ils feront le pas avant que Cormac et Gray renforcent leurs liens et que la situation ne s’emmêle.

Bailey et DeLuca dans ‘Grey’s Anatomy’

Regarder Bailey Break était navrant, mais Miranda est très forte et retourne à l’hôpital prête à tout lui donner après une courte pause. Cependant, Koracick, inconscient de tout ce qui s’est passé, ne rend pas les choses faciles. L’attitude d’un enfant enragé est de plus en plus irritante, mais derrière cette façade se cache un homme qui a beaucoup souffert. En fait, lorsque Bailey explique ce qui s’est passé, le visage de Tom change complètement. Dans une tournure inattendue des événements, l’homme révèle que son ex-femme a subi deux avortements, donc il sait aussi ce que c’est que de perdre un enfant. Koracick est devenu un personnage que vous ne savez pas s’il faut haïr ou serrer fort et j’espère qu’ils lui donneront une chance de gagner plus d’empathie et d’arrêter de le vendre comme le méchant dans le film, un rôle qui commence à être répétitif.

S’engager à travailler

Ce n’est pas la première fois que nos protagonistes engagent davantage de comptes avec leurs patients. Ils doivent éviter autant que possible l’implication émotionnelle, mais souvent ils trouvent la mission impossible, surtout lorsqu’ils se sentent identifiés avec les malades. Dans ce cas, Miranda n’a pas pu empêcher l’histoire d’une femme veuve et de ses deux filles de toucher son cœur. La peur des petits et la peur de la mère que ses filles soient à court de références paternelles ont poussé Bailey à mettre toute la viande sur le gril pour essayez de savoir ce qui vous arrive et quelle est l’origine de cette maladie. L’expérience nous apprend que ces types de cas ne se terminent généralement pas bien, nous espérons seulement que Miranda pourra résister au coup si elle ne peut pas lui sauver la vie.

Qui a également été impliqué avec son patient est Cormac. Il sait ce que c’est que de perdre un être cher à cause d’une maladie, alors il n’a pas pu éviter d’effrayer les amis de son adolescent, un jeune homme avec un avenir prometteur dans la natation qui a jeté tous les efforts sur terre pour vapoter. En plus d’être une intrigue avec laquelle éduquer les téléspectateurs de la série des dangers de la consommation de ce type de produits, les écrivains ont également Ils voulaient nous montrer que Cormac et Meredith forment une bonne équipe au bloc opératoire et ils se complètent parfaitement, raison de plus d’intuition qu’entre eux il pourrait y avoir plus qu’une relation cordiale de collègues.

Lien vers la salle d’opération dans «Grey’s Anatomy»

Si vous faisiez partie de ces gens qui pensaient que Amelia Je n’allais pas pouvoir dire à Link ses doutes sur la paternité du bébé qu’il attend, tu avais tort. Le Dr Shepherd a eu le assez de courage pour parler avec lui et expliquer tout ce qui s’est passé. Au début, Link l’a très bien compris, du moins il n’a exprimé aucune sorte de colère. Nous savons par sa façon d’être et d’agir que c’est un morceau de pain qui ne cherche que le bien des autres, donc Peut-être qu’il garde ses sentiments afin de ne pas blesser Amelia. Cependant, il lui est difficile de ne pas penser à la question, surtout maintenant que l’idée a été faite et qu’il était très excité de devenir père.

Avec la vérité devant vous

Les commentaires continus de Jo sont passés par Link, mais ce qui l’a vraiment fait réagir, c’est le cas d’un patient dont le fiancé l’a abandonné juste avant le mariage. La mariée a vérifié que celle qui allait devenir son mari ne changera jamais, donc elle ne peut pas épouser une personne qui n’est pas à la hauteur. Grâce à cela Link a cherché son propre bien et a reconnu qu’il ne pourrait pas vivre sans savoir s’il est le vrai père ou non du bébé, alors a demandé à Amelia de passer des tests de paternité. C’est la première bosse du couple, ça peut même être le mur qui les sépare pour toujours, tout dépendra des résultats dudit test.

Peu à peu, Owen a obtenu ce qu’il désiraitc’est-à-dire fonder une famille. Après être devenu le père de Leo et Allison et avoir clarifié son esprit et son cœur en reconnaissant que Teddy est l’amour de sa vie, a fait un autre pas et a demandé le mariage. Son histoire d’amour est désormais idyllique et semble la plus stable de toutes, mais il ne faut pas oublier qu’ils n’ont pas eu de chemin facile pour arriver ici. C’est peut-être pour ça que maintenant les écrivains ont décidé leur donner une pause et leur donner un complot plus drôle et loin de grandes souffrances.

Maggie dans ‘Grey’s Anatomy’

Cependant, Teddy n’a pas pu éviter les larmes en reconnaissant devant Owen qu’il a perdu la bague de fiançailles, cette relique de la famille Hunt qui s’est transmise de génération en génération. Loin de se mettre en colère, Owen a soutenu sa fiancée et ils ont travaillé ensemble dans sa recherche jusqu’à ce qu’il découvre que le petit Leo avait avalé la bague. Tout est dans une anecdote drôle, un moment détendu et drôle où ils ont montré que Ils sont une grande équipe et une grande famille, tout cela avant la tempête qui pourrait être atteinte s’il est confirmé qu’Owen est le vrai père du bébé qu’Amelia attend.

Dépenses coûteuses

La semaine dernière, nous avons pu voir que Maggie est totalement coulée après la mort de son cousin. Bien qu’elle soit une grande chirurgienne et que c’est la première grosse erreur qu’elle commette, elle a décidé de quitter sa carrière et de rester enfermée à la maison sans partir. Nous savons que Pierce est une personne compliquée à traiter, car il ouvre rarement son cœur. Meredith et Amelia ont probablement essayé de l’aider, mais qui a vraiment fait l’effort de sortir Maggie de cet état de dépression est Richard. Il n’a jamais eu l’occasion d’agir comme père avec elle, mais le moment est venu de montrer qu’il est bien plus qu’un collègue.

Webber a été à la hauteur, bien qu’il soit également émotionnellement impliqué dans la mort de la patiente de Maggie, car il ne faut pas oublier qu’elle était sa nièce. Cependant, il a laissé tout cela derrière pour empêcher Maggie de démissionner, surtout parce que Elle se sent aussi coupable parce que c’est lui qui l’a forcée à assister et à opérer son cousin. Ce complot va durer longtemps car les deux pensent qu’ils sont responsables de tout ce qui s’est passé. La seule chose claire est que les problèmes traquent Webber, car la situation de Maggie n’est pas son seul casse-tête. Maintenant, Catherine a décidé que le moment est venu de parler de votre mariage, qui est au neutre et au bord du précipice.

.