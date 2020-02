Amélioration du château de Cendrillon de Walt Disney World – / Film

Le bâtiment le plus emblématique de Walt Disney World fait peau neuve.

Le château de Cendrillon, la pièce maîtresse du parc Magic Kingdom de Disney en Floride, reçoit «une cure de jouvence audacieuse, chatoyante et royale» pour célébrer le 70e anniversaire de Cendrillon et le prochain 50e anniversaire de Walt Disney World. Découvrez quelques illustrations de la nouvelle amélioration ci-dessous.

Art conceptuel de mise à niveau du château de Cendrillon

L’adaptation animée de Disney de Cendrillon est sortie en salles il y a 70 ans cette semaine. Le Blog Disney Parks en a profité pour annoncer la prochaine amélioration du château de Cendrillon. Pendant des années, le château a été dominé par les gris et les bleus, mais comme vous pouvez le voir, cette rénovation / relooking incorporera des bleus encore plus sombres et ajoutera du rose et de l’or au design, le faisant ressembler un peu plus au château de la Belle au bois dormant à Disneyland.

Les mises à jour commenceront dans les semaines à venir et se poursuivront tout au long de l’été, ce qui est logique étant donné que plusieurs éléments de Walt Disney World sont en cours de révision en vue du 50e anniversaire du parc l’année prochaine.

Vous pouvez voir le schéma de couleurs et de design actuel du château de Cendrillon en arrière-plan de cette vidéo que la chaîne YouTube des parcs Disney a publiée l’été dernier:

Articles sympas du Web: