America Chavez rumeur pour le «docteur étrange 2» de Benedict Cumberbatch

Selon un rapport de The Illuminerdi, America Chavez pourrait faire ses débuts MCU dans Doctor Strange de Benedict Cumberbatch dans le multivers de la folie.

La sortie rapporte que les notes de casting de la suite de Doctor Strange révèlent que les cinéastes recherchent une adolescente hispanique pour jouer un rôle principal en face de Benedict Cumberbatch. Comme le note la sortie, l’héroïne de Marvel Comics, America Chavez, correspond parfaitement à la description des notes de casting susmentionnées pour la suite Doctor Strange de Benedict Cumberbatch.

Créée par Jow Casey et Nick Dragotta comme une nouvelle version de Miss America, America Chavez est devenue le premier personnage LGBTQ latino-américain à prendre la tête de sa propre série de bandes dessinées. Élevée dans une dimension déconnectée des autres réalités, America Chavez a perdu ses mères lorsqu’elles se sont sacrifiées pour fermer une partie des trous noirs qui menaçaient leur réalité alternative.

Plus tard, America Chavez a maîtrisé plusieurs pouvoirs en raison de la présence de forces magiques ambiantes pendant sa jeunesse, y compris la possibilité d’ouvrir des portails en forme d’étoile qui lui permettent de voyager à travers le multivers. Dans l’espoir de se révéler un héros, America Chavez s’est enfuie de chez elle et a traversé différentes réalités avant de s’attaquer au surnom de Miss America.

Aimeriez-vous voir America Chavez apparaître aux côtés de Doctor Strange de Benedict Cumberbatch? Êtes-vous un fan d’America Chavez? Faites-nous part de vos réflexions sur la dernière rumeur entourant le film Benedict Cumberbatch ci-dessous!

Les détails sur Doctor Strange dans le multivers de la folie sont actuellement limités, bien qu’il soit censé comporter des éléments d’horreur. De plus, la mini-série Disney Plus WandaVision servira également d’introduction à la suite de Doctor Strange.

Scott Derrickson n’est plus réalisateur de Doctor Strange dans le Multivers de la folie en tant que réalisateur, mais il est toujours attaché à la suite en tant que producteur exécutif et la recherche d’un nouveau réalisateur pour réaliser le scénario écrit par Jade Bartlett est en cours. Le docteur Strange dans le multivers de la folie met en vedette Benedict Cumberbatch, Rachel McAdams, Benedict Wong et Elizabeth Olsen.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness devrait sortir en salles le 7 mai 2021.

Source: L’Illuminerdi

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant respectivement Superboy et Deathstroke, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC

Sebastian Peris

Cinéphile canadien, drogué politique, connaisseur de bandes dessinées et passionné de jeux de société.