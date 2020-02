America Ferrera quitte la saison 6 de «Superstore» – Amy ne revient pas

Voici une annonce qui va certainement envoyer des ondes de choc à travers Cloud 9: la star de Superstore et producteur exécutif America Ferrera quitte la comédie n ° 1 de NBC, qui a déjà été renouvelée pour une sixième saison. Elle fera sa dernière apparition en tant que directrice du magasin Amy Sosa dans la finale de la saison 5 (diffusée le jeudi 16 avril à 8 / 7c).

“Les cinq dernières années sur Superstore ont été parmi les années les plus enrichissantes, enrichissantes et agréables de ma carrière”, a déclaré Ferrera dans un communiqué. «Produire, diriger et jouer avec ce merveilleux casting et cette équipe m’a donné l’opportunité de grandir en tant que personne et conteuse. Je suis très reconnaissant envers mes partenaires de NBC et Universal Television pour le soutien et la conviction qu’ils ont toujours placés dans l’émission, et je suis très reconnaissant envers le brillant [series creator] Justin Spitzer pour avoir créé le monde drôle, intelligent et pertinent de Superstore et pour m’avoir invité à en faire partie. Alors que je commence le chapitre suivant pour ma famille et ma carrière, je ne souhaite que le meilleur et beaucoup de succès à ma famille bien-aimée de Superstore. »

Pour Lisa Katz et Tracey Pakosta, coprésidentes de la programmation par script de NBC Entertainment, «les contributions incommensurables de l’Amérique à Superstore, devant et derrière la caméra ainsi que l’ambassadrice de l’émission, ne peuvent pas être quantifiées. Nous avons la chance de l’appeler à la fois collègue et amie. »

Il n’y a pas encore de mot sur l’histoire de sortie d’Amy, bien que les graines aient été plantées pour que le personnage de Ferrera passe au Cloud 9 corporate et laisse le magasin 1217 derrière. Dans la saison 5, le personnage a adouci sa position anti-entreprise, tandis que son petit ami Jonah (joué par Ben Feldman) reste dédié à la création d’un syndicat des travailleurs.

La sortie de Ferrera intervient à la fin de la première saison du Superstore sans le Spitzer susmentionné à la barre. Les collègues Gabe Miller et Jonathan Green ont repris les fonctions de showrunning dans la saison 5.

Superstore a été récemment renouvelé pour la saison 6, qui débutera avec son 100e épisode. Cette étape marquera désormais le premier épisode de l’ère post-Amy de la série.

Êtes-vous attristé / choqué / déçu du départ de Ferrera Superstore? Sonnez dans les commentaires.