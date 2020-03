America Ferrera quitte le magasin après 5 saisons – / Film

HypermarchéL’employé préféré de l’Internaute sort pour la dernière fois. Star et producteur exécutif America Ferrera quitte Superstore à la fin de la cinquième saison de la comédie NBC. La série a déjà été renouvelée jusqu’en 2021 et se poursuivra sans leur employé le plus précieux.

Selon The Hollywood Reporter, America Ferrera quitte Superstore après cinq saisons au travail. Ferrera, qui, depuis cinq ans, incarne l’employée cynique du magasin à grande surface qui a trouvé l’amour et une promotion douillette à l’emplacement «Cloud 9» où elle travaille, quitte la saison en cours en avril de cette année. La star, productrice exécutive et réalisatrice de plusieurs épisodes, a déclaré dans un communiqué qu’elle était prête à rechercher le «prochain chapitre» de sa carrière et de sa vie.

«Les cinq dernières années sur Superstore ont été parmi les années les plus enrichissantes, enrichissantes et agréables de ma carrière. Produire, diriger et jouer avec ce merveilleux casting et équipe m’a donné l’opportunité de grandir en tant que personne et conteuse. Je suis tellement reconnaissant envers mes partenaires de NBC et Universal Television pour le soutien et la conviction qu’ils ont toujours placés dans l’émission, et je suis très reconnaissant au brillant Justin Spitzer d’avoir créé le monde drôle, intelligent et pertinent de Superstore et d’avoir invité moi d’en faire partie. Alors que je commence le chapitre suivant pour ma famille et ma carrière, je ne souhaite que le meilleur et beaucoup de succès à ma famille bien-aimée de Superstore. »

“Les contributions incommensurables de l’Amérique à Superstore, à la fois devant et derrière la caméra ainsi que l’ambassadrice de l’émission, ne peuvent probablement pas être quantifiées”, ont ajouté Lisa Katz et Tracey Pakosta, coprésidentes de la programmation scénarisée de NBC. «Nous avons la chance de l’appeler à la fois collègue et amie.»

L’annonce est un peu surprenante, car Ferrera est la plus grande star de la série et son rôle romantique ostensible, avec sa romance entre Ben Feldman’s Jonah devient un moteur de la série. Mais Superstore est une comédie d’ensemble et pourrait rebondir après le départ de Ferrera. On ne sait pas encore comment Ferrera quittera le magasin 1217, mais il est possible qu’elle puisse obtenir une promotion lucrative juste à l’extérieur de la ville.

Ce n’est pas la première fois qu’un personnage principal quitte un spectacle populaire au milieu de la production. Des émissions telles que Roseanne et House of Cards ont récemment continué après le licenciement de leurs stars, tandis que The Office et Grey’s Anatomy ont maintenu leur popularité même après la sortie de leurs stars les plus reconnaissables. Il y a aussi des émissions comme Scrubs et Once Upon a Time qui se sont complètement réinventées après le départ de leur casting principal. Superstore ne devrait avoir aucun problème à garder ses lumières allumées.

