America Ferrera quitte ‘Superstore’ et voici ce qu’elle a dit à propos de sa sortie

Après cinq ans, America Ferrera quitte son rôle d’Amy dans la série comique NBC, Superstore. Fererra et le réseau ont publié une déclaration à ce sujet, parlant du départ de l’actrice de la série, qui a une suite culte.

America Ferrera dans la saison 5 de «Superstore» | Eddy Chen / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

À quoi sert «Superstore»?

L’émission a commencé à être diffusée en 2015. Justin Spitzer, le créateur de la série, était un écrivain et co-producteur exécutif d’une autre série de comédie NBC, The Office.

Selon la description officielle du réseau, Superstore est une comédie en milieu de travail sur «une famille unique d’employés dans un mégastore de grande taille. Des débutants aux yeux brillants aux vétérans tout-vus en passant par les embauches estivales et les managers in-it-for-life, ensemble, ils s’attaquent hilarante au quotidien des chasseurs de bonnes affaires enragés, des ventes provoquant des émeutes et des séances de formation dignes d’une sieste.

Les stars de l’émission sont Ferrera, Lauren Ash, Colton Dunn, Nico Santos, Nichole Bloom, Mark McKinney et Kaliko Kauahi. Ferrera, le leader de facto de la série, est également un producteur.

La série comique a été renouvelée pour une sixième saison plus tôt cette année en février.

America Ferrera fait une déclaration officielle sur la sortie de «Superstore»

Showbiz Cheat Sheet a reçu la déclaration du réseau sur la sortie de Fererra du magasin, y compris les remarques de l’actrice-productrice elle-même. Elle a également publié la déclaration sur Instagram.

«Les cinq dernières années sur« Superstore »ont été parmi les années les plus enrichissantes, enrichissantes et agréables de ma carrière. Produire, diriger et jouer avec ce merveilleux casting et cette équipe m’a donné des opportunités d’évolution en tant que personne et conteuse », a déclaré Ferrera en partie.

Elle a poursuivi: «Je suis tellement reconnaissante à mes partenaires de NBC et Universal Television pour le soutien et la conviction qu’ils ont toujours placés dans l’émission, et je suis très reconnaissante au brillant Justin Spitzer d’avoir créé le monde drôle, intelligent et pertinent. de Superstore et en m’invitant à en faire partie. Alors que je commence le chapitre suivant pour ma famille et ma carrière, je ne souhaite que le meilleur et beaucoup de succès à ma famille bien-aimée de Superstore. »

Pearlena Igobokwe, qui est la présidente du studio producteur de Superstore, Universal TV, a félicité Ferrera au moment de sa sortie. «L’Amérique est une force de la nature qui non seulement consacre son cœur et son âme à agir et à produire sur Superstore, mais aussi aux nombreuses causes et initiatives qu’elle soutient. Au cours des cinq dernières saisons, elle a gagné notre gratitude et notre respect. »

De nouveaux épisodes de Superstore sont diffusés chaque semaine sur NBC.