America Ferrera quittera «Superstore» à la fin de cette saison

«Superstore» Elle perdra l’un de ses travailleurs les plus importants à la fin de sa cinquième saison. America Ferrera quittera la comédie NBC à la fin de la saison en cours sur les ondes, dont le dernier épisode devrait être diffusé le 16 avril. Cela signifie que l’actrice et productrice ne sera pas dans la sixième saison déjà confirmée par la chaîne.

America Ferrera dans ‘Superstore’

L’actrice, qui Il a été un élément clé de «Superstore» depuis sa première et a même réalisé plusieurs épisodes, a envoyé une déclaration juste après avoir entendu la nouvelle de son départ surprenant de la série.

“Les cinq dernières années dans” Superstore ” Ils ont été parmi les années les plus enrichissantes, enrichissantes et agréables de ma carrière“dit l’actrice.” Produire, diriger et jouer avec ce merveilleux casting et l’équipe m’a donné des opportunités de grandir en tant que personne et conteuse. Je suis très reconnaissant à mes partenaires de NBC et Universal Television pour le soutien qu’ils ont toujours placé dans la série et au brillant Justin Spitzer pour avoir créé le monde amusant, intelligent et pertinent de “ Superstore ” et pour m’avoir invité à en faire partie. Alors que Je commence le prochain chapitre de ma famille et de ma carrière, Je souhaite juste à ma chère famille «Superstore» beaucoup de succès. “

Ferrera est également producteur exécutif de «Gentefied» Netflix, qui a fait ses débuts le 21 février, et donne la parole à Astrid, l’un des personnages principaux de la franchise de “Comment entraîner votre dragon” de DreamWorks Animation.

Un succès grâce au streaming

La nouvelle du départ de Ferrera survient un peu plus de deux semaines après NBC annonce le renouvellement de «Superstore» pour une sixième saison. Cette saison de la comédie a à ce jour une moyenne de 1,1 dans les cotes démographiques et 3,8 millions de téléspectateurs d’audience hebdomadaire accumulée. Ces chiffres représentent 3,4 des notes et 7,5 millions de téléspectateurs après l’ajout d’audiences multiplateformes, ce qui le place parmi la série la plus regardée de la chaîne tant dans sa diffusion linéaire que dans ses plateformes numériques.

