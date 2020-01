«American Crime Story»: la saison 3 sur le thème de Clinton Impeachment retardée

HISTOIRES CONNEXES

FX a en quelque sorte cligné des yeux. Face aux critiques concernant sa décision de lancer la dernière saison d’American Crime Story – qui tourne autour du scandale de Monica Lewinsky et de la destitution ultérieure du président Bill Clinton – avant les élections de 2020, le câbleur recule maintenant sa décision de lancer la saison 3 en septembre.

En parlant aux journalistes jeudi à la Television Critics Assoc. tournée de presse hivernale, le président de FX, John Landgraf, a soutenu que la décision de mettre une épingle dans la date de lancement ciblée de la saison 3 était davantage motivée par des problèmes de production. «Ryan est probablement objectivement l’homme le plus occupé du monde du spectacle… et il n’est pas disponible pour commencer la production avant le 21 mars de cette année», a-t-il expliqué. “Donc, cela signifie que nous n’aurons pas fini physiquement de tourner les épisodes avant octobre, en raison de la longue production. Je pense donc que nous avons initialement annoncé que nous diffuserions en septembre, et je ne pense pas que ce soit raisonnable, franchement, étant donné que la production ne sera terminée qu’en octobre. Quant à savoir quand nous allons le planifier … nous ne savons pas. Nous devons en quelque sorte entrer en production, voir comment la production se déroule, combien de temps elle va durer. Donc je suppose que je dirais que c’est à déterminer à ce stade, mais je ne pense pas que nous arriverons d’ici septembre. “

En août dernier, FX a déclenché un peu d’une tempête de feu quand il a annoncé que Impeachment: American Crime Story serait diffusé en septembre 2020. Les critiques ont soutenu que la série pourrait avoir un impact sur les élections de 2020 entre le président Trump et le futur candidat démocrate. “Il n’y a rien que Trump souhaiterait plus que de transformer le homestretch de 2020 en une revisitation des Clinton”, se lamentait alors le journaliste / auteur Mark Harris sur les réseaux sociaux. “Ne fais pas ça, FX. C’est un mauvais service à notre système politique fragile et aux personnes talentueuses impliquées dans cette émission. »

Bien que Landgraf soit resté fidèle à la décision de programmation à l’époque, le producteur exécutif Ryan Murphy a ensuite affirmé que la date n’était “pas gravée dans le marbre”, ajoutant que même s’il “était un peu choqué à l’idée qu’une mini-série télévisée puisse changer l’avenir de notre pays… Je dois dire que je comprends vraiment la sensibilité des gens et j’ai l’impression que ce n’était qu’un espace réservé pour nous et que nous ne nous sommes pas encore engagés quand nous allons le publier. »

Basé sur le livre à succès de Jeffrey Toobin, A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Down a President, Impeachment stars Booksmart breakout Beanie Feldstein comme Monica Lewinsky, Sarah Paulson comme l’infâme «confidente» de Lewinsky, Linda Tripp, Masters of Sex’s Annaleigh Ashford comme Paula Jones et Clive Owen comme président Bill Clinton.

“La franchise American Crime Story de FX est devenue une pierre de touche culturelle, offrant un plus grand contexte pour des histoires qui méritent une meilleure compréhension comme O.J. Le procès et la saga de Simpson et la vague de crimes tragiques d’Andrew Cunanan qui s’est terminée par l’assassinat de Gianni Versace », a déclaré le président de FX John Landgraf dans un communiqué. «Cette franchise réexamine certaines des histoires les plus compliquées et les plus polarisantes de l’histoire récente d’une manière pertinente, nuancée et divertissante. Impeachment: American Crime Story explorera également les dimensions négligées des femmes qui se sont retrouvées prises dans le scandale et la guerre politique qui ont jeté une ombre sur la présidence Clinton. »