American Crime Story, ‘& More – / Film

Dans cette édition de TV Bits:

Bong Joon-ho taquine plus de détails sur son Parasite Minisérie HBO

Jodie Whittaker confirme son retour pour Docteur Who saison 13

Impeachment: American Crime Story ajoute de nouveaux acteurs

Et plus

Bong Joon-ho a taquiné plus de détails sur la prochaine mini-série Parasite basée sur son chéri Oscar qui suggère l’implication de sa distribution d’origine. Dans une interview avec The Wrap, le réalisateur nominé aux Oscars a décrit sa mini-série avec Adam McKay comme un «film de six heures» qui développera ses idées pour le film original qui sont «toutes stockées dans mon iPad».

L’une de ces histoires possibles tournerait autour de la femme de ménage avec une allergie mortelle à la pêche, Moon-Gwang, joué dans le film avec une effrayante efficacité de Lee Jung-Eun. Bong a décrit:

«Par exemple, lorsque la femme de ménage d’origine Moon-Gwang (Lee Jung-Eun) revient tard dans la nuit, quelque chose lui est arrivé au visage. Même son mari a posé des questions à ce sujet, mais elle n’a jamais répondu », a ajouté Bong. «Je sais pourquoi elle avait des ecchymoses sur le visage. J’ai une histoire pour ça et à part ça, pourquoi connaît-elle l’existence de ce bunker? Quelle relation a-t-elle avec cet architecte pour connaître ce bunker? J’ai donc toutes ces histoires cachées que j’ai stockées. »

Bien que Bong n’ait pas confirmé si la distribution du film Parasite reprendrait leurs rôles dans la mini-série, ou même si la mini-série impliquerait les personnages originaux, ces nouveaux détails semblent pointer vers les deux.

Le Docteur revient pour un autre voyage dans l’espace et le temps. Jodie Whittaker a confirmé qu’elle reprendra son rôle de 13e docteur dans la prochaine saison de Doctor Who 13, marquant sa troisième saison en tant que titulaire du Time Lord.

“Oui, je fais une autre saison”, a déclaré Whittaker à Entertainment Weekly. “C’est peut-être une exclusivité massive que je ne suis pas censé dire, mais il m’est inutile de dire [I don’t know] parce que ce serait un énorme mensonge!… Je l’adore absolument. À un moment donné, ces chaussures vont être remises, mais ce n’est pas encore le cas. Je m’accroche fermement! “

La sélection du Docteur, une icône bien-aimée de la culture britannique, a fait beaucoup de pompe et de circonstance. Avec sa deuxième saison en tant que Docteur actuellement en pleine forme et les notes réussies pour sa première saison, il semblait peu probable qu’elle renonce au titre maintenant.

Impeachment: American Crime Story de Ryan Murphy a interprété les rôles de deux personnalités médiatiques importantes dans la prochaine série limitée FX sur le scandale sexuel de Bill Clinton-Monica Lewinsky. La date limite signale une cassure GLOW . Gilpin a été retenu pour jouer le spécialiste des médias conservateur Ann Coulter, qui est l’auteur du livre de 1998 High Crimes and Misdemeanors: The Case Against Bill Clinton.

Billy Eichner rejoint également le casting en tant que commentateur conservateur (et troll Internet original) Matt Drudge, dont le site d’agrégation de nouvelles The Drudge Report est devenu célèbre lorsqu’il est devenu le premier point de vente à signaler l’affaire Clinton / Lewinski.

Dexter Darden a été choisi comme acteur principal dans le prochain redémarrage de Peacock Saved By The Bell, selon Deadline. Un inconnu relatif, Darden est notamment d’origine afro-américaine, ce qui est un départ rafraîchissant et plus diversifié de la distribution originale, qui avait des acteurs de couleur comme Lopez et Lark Voorhies dans des rôles de soutien. Darden rejoint Josie Totah et les membres de la série originale Elizabeth Berkley et Mario Lopez dans une nouvelle itération de la comédie du lycée qui fera ses débuts sur le prochain service de streaming NBC qui doit être lancé en avril.

Amazon a publié un nouveau regard sur les coulisses de Chasseurs, les Jordan Peele-production d’une série sur une équipe de chasseurs nazis vivant à New York dans les années 1970. Al Pacino et Logan Lerman jouer dans la série créée par David Weil, et parler dans les coulisses de la nature “super-héros” du groupe, qui utilise ses ressources pour chasser des centaines de hauts fonctionnaires nazis vivant en secret aux États-Unis.

Les chasseurs arrivent sur Amazon 21 février.

