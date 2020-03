«American Horror Story», indices du thème de la saison 10 – Une nouvelle affiche révélée

“Les choses commencent à échouer sur le rivage.” C’est le seul créateur de séries d’indices Ryan Murphy qui propose la première œuvre d’art de la 10e saison à venir d’American Horror Story.

Publiée sur Instagram mardi, l’image présente une paire de mains qui semblent se frayer un chemin hors de l’océan. Que ces mains ressemblent à des zombies, ou même à des sirènes, est à interpréter.

Découvrez l’intégralité de l’art clé de la saison 10 ci-dessous:

Grand fan des annonces sur les réseaux sociaux, Murphy a récemment utilisé Instagram pour annoncer le casting des stars de la saison 10. Non seulement Sarah Paulson et Evan Peters retournent (enfin) à AHS, mais Macaulay Culkin fait également ses débuts dans la franchise. Les autres membres de la distribution incluent Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross et Finn Wittrock.

Cette annonce de casting a été présentée sous forme de vidéo présentant des images d’une plage sombre. La bande originale, qui est également un indice potentiel dans tout cela, était “Dead of Night” d’Orville Peck.

Et il y a encore beaucoup à faire pour les fans d’AHS; le hit FX a été récemment renouvelé pour les saisons 11, 12 et 13, garantissant que nous aurons de nouveaux versements jusqu’en 2023.

Que pensez-vous du thème officiel de la saison 10? Déposez un commentaire avec vos réflexions ci-dessous.