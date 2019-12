American Horror Story Saison 1 Presque Cast Neil Patrick Harris

histoire d'horreur américaine's La capacité de mélanger des idées radicales avec un casting sensationnel est la façon dont elle est devenue l'une des séries d'horreur les plus populaires et les plus imprévisibles à la télévision, mais sa première saison avait presque beaucoup plus de puissance star.

American Horror Story de Ryan Murphy a aidé à inaugurer un boom majeur pour le genre d'horreur à la télévision. American Horror Story a non seulement prouvé que les téléspectateurs ont faim de contenu d'horreur horrible, mais il a contribué à ramener la narration d'anthologie à la télévision. American Horror Story exploité dans une structure gagnante qui permet à chaque saison de s'attaquer à un tout nouveau sous-ensemble d'horreur. Cette approche permet à chacun des thèmes d'American Horror Story d'être approfondi à chaque saison, plutôt que d'exécuter une seule idée sur le terrain. La structure d'anthologie d'American Horror Story permet également à un tout nouveau casting d'habiter la série chaque saison, ce qui se prête à de nombreuses opportunités spéciales d'invité.

Ryan Murphy a établi une formidable écurie d'artistes récurrents tout au long de la décennie d'American Horror Story. Sarah Paulson, Evan Peters, Emma Roberts et Jessica Lange ont tous pu explorer des personnages radicalement différents (parfois même plus d'un en même temps) au cours des nombreuses saisons de la série. American Horror Story est toujours capable d'intégrer des invités surprise massifs, que ce soit Lady Gaga ou Joan Collins. La première saison de la série, AHS: Murder House, a été créée avec un casting impressionnant. Cependant, American Horror Story avait presque d'autres frappeurs lourds en remorque.

La première saison d'American Horror Story tourne autour des exploits meurtriers qui se produisent dans une maison tristement célèbre. La famille Harmon s'installe dans la prétendue «maison du meurtre», mais les locataires précédents étaient un couple nommé Patrick et Chad qui ont rencontré leur fin prématurée avec la permission de Tate Langdon. Patrick et Chad sont joués respectivement par Zachary Quinto et Teddy Sears, mais le plan original de Ryan Murphy était d'avoir Neil Patrick Harris et son épouse, David Burtka, dans les rôles. Le couple réel Harris et Burtka aurait apporté un certain niveau d'authenticité à la performance, mais c'était en partie la raison pour laquelle Harris a refusé le rôle. Harris craignait que si le public était exposé à lui et à Burtka en tant que couple venimeux, il pourrait alors extrapoler et supposer qu'il était également malheureux dans la vraie vie.

Neil Patrick Harris n'apparaît pas dans la saison de Murder House, mais il finit par rejoindre la famille American Horror Story quand il apparaît dans Freak Show sous le nom de Chester Creb. Non seulement cela, mais Burtka apparaît finalement dans la saison aussi. Murphy a également essayé de trouver un moyen d'intégrer Harris dans AHS: Hotel également, mais cela ne s'est pas produit. Cependant, maintenant que Neil Patrick Harris est dans l’écurie de Murphy des acteurs récurrents, il est très possible qu’il réapparaisse dans une des séries de Murphy, que ce soit histoire d'horreur américaine, American Crime Story, ou tout ce sur quoi il travaillera ensuite.

