‘American Horror Story’ signe Macaulay Culkin pour sa dixième saison

Si Ryan Murphy cherchait un coup d’effet pour réactiver l’intérêt pour «American Horror Story», il a réussi. En l’absence de connaître son thème, le dixième épisode de la fiction anthologique de FX, délivré en Espagne par FOX, a annoncé sa distribution, plein de visages familiers, de retours renommés et d’une incorporation inattendue: Macaulay Culkin.

Comme Murphy l’a lui-même confirmé via Instagram, Culkin sera accompagné de Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross et Finn Wittrock. De plus, cette annonce a permis de secourir les deux grands vétérans de la franchise, Sarah Paulson et Evan Peters, qui était absent en ‘1984’, mais ne manquera pas la dixième saison.

