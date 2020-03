«American Idol»: des épisodes en direct retardés par le coronavirus – nouvelle programmation

Le sort des épisodes live d’American Idol étant encore incertain, ABC ajuste son plan de déploiement.

Après les deux épisodes d’Hawaï préenregistrés – qui sont diffusés le dimanche 29 mars et le dimanche 5 avril à 8 / 7c – ABC diffuse une émission spéciale en deux parties, American Idol: This Is Me, le dimanche 12 avril et le dimanche avril 19 à 20 h. Aucun nouvel épisode d’Idol ne sera diffusé le lundi dans un avenir prévisible.

Regardez ci-dessous l'inauguration fromagère des épisodes Aulani:

* NBC News Special Report: Coronavirus Pandemic prendra en charge le créneau horaire du mardi à 22 h sur NBC (et MSNBC) pendant au moins les trois prochaines semaines, rapporte notre site partenaire Variety.

* Quibi a publié une bande-annonce de Dishmantled, l’émission de concours de grenaillage de Tituss Burgess, qui débutera lors du lancement du service de diffusion en continu le lundi 6 avril:

* Hulu a publié une bande-annonce pour la troisième et dernière saison de Future Man, dont la première avec les huit épisodes aura lieu le vendredi 3 avril. «Condamnés à perpétuité et condamnés à mort par divertissement, Josh, Tiger et Wolf deviennent des fugitifs, sur le courir à travers le temps, essayant désespérément d’échapper à la capture tout en effaçant leurs noms et en réparant le gros gâchis de l’histoire qu’ils ont fait en cours de route », selon la description officielle.

