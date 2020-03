American Idol Recap: Duos de la semaine 18 de la semaine Hollywood – chanson gay [Video]

HISTOIRES CONNEXES

“Juste au moment où vous pensez savoir ce qui va se passer, quelque chose se produit auquel vous ne vous seriez jamais attendu”, a déclaré avec éloquence Luke Bryan au sommet de l’American Idol de dimanche. Et dag-gummit, il avait raison.

La semaine de Hollywood s’est poursuivie avec une autre courbe pour les concurrents restants: la ronde de groupe consacrée (et longtemps redoutée) a été remplacée par une ronde en duo, conduisant à une frénésie frénétique d’appariements. Honnêtement, le stress de tout le monde à devoir choisir un partenaire m’a donné des flashbacks sur les cours de gym, où je n’étais pas exactement le premier choix de quiconque pour un coéquipier de ballon chasseur. (Là encore, trouvez-moi un recapper TV qui était.)

Ci-dessous, retrouvez mes réflexions sur cinq des duos les plus mémorables de la soirée (pour le meilleur ou pour le pire), ainsi qu’une liste des concurrents se rendant au Solo Round de demain – et ceux qui ont atteint la fin de la route ce soir:

LOUIS KNIGHT & FRANCISCO MARTIN | Ces deux-là, qui se sentent membres du même boyband, sont devenus amis pendant le Genre Challenge, malgré les juges qui s’attendaient à ce qu’ils deviennent rivaux. (Katy Perry est sur #TeamLouis, pour mémoire, tandis que Luke Bryan repose fermement sur #TeamFrancisco.) Louis était une chaussure à partir du moment où il a commencé à chanter “Breakeven” du Script, mais comme son partenaire l’avait prédit, Francisco a autorisé son les nerfs pour l’alourdir. Malgré la suppression de quelques paroles, le talent de Francisco a pu briller, lui accordant un passage sûr au Solo Round pour prouver à quel point il se compare vraiment à Louis.

MADISON PAIGE & PEYTON ALDRIDGE | Maintenant pour une paire qui ne s’entendait pas si bien. Les ennuis ont commencé pour ces deux-là quand Madison a dû choisir leur chanson, Jason Aldean et Kelly Clarkson “Don’t You Wanna Stay”, seules parce qu’elle ne pouvait pas trouver son partenaire. (Alerte spoiler: il était dans sa chambre d’hôtel en train de manger des ailes de poulet qu’il avait achetées dans une station-service!) Après une rude nuit de répétition, Peyton a lancé à Madison une autre boule de courbe en changeant l’arrangement juste avant de monter sur scène. La performance qui en a résulté a été moins qu’excellente, mais avant que les juges puissent même finir de donner leurs critiques, Peyton les a interrompus avec des excuses à son partenaire. Cet acte désintéressé a inspiré les juges à les envoyer tous les deux au Solo Round, à quel point vous pensez que Madison laisserait tout aller. Mais non, elle avait toujours l’air de vouloir l’assassiner longtemps après avoir quitté la scène. Cliquez ici pour regarder.

ZACK DOBBINS ET COURTNEY TIMMONS | En parlant de vouloir tuer des gens, ce qui est arrivé à cette prochaine paire était absolument exaspérant. Grâce à de multiples changements de chansons et à des heures de répétition interminables, Zack n’a rien fait d’autre que des haussements d’épaules et des excuses. Et quand le moment est venu pour lui de rejoindre Courtney sur scène – pour une performance de «Dangerous Woman» d’Ariana Grande, de toutes les chansons – il a continué à donner le strict minimum. Zéro effort que ce soit. Je ne dis pas que Courtney avait un son incroyable, mais je suis sûr qu’elle aurait donné une performance plus confiante avec un autre partenaire. Le duo terne leur a envoyé les deux bagages, et quand Zack a chuchoté avec enthousiasme: «Je dois rentrer chez moi», j’ai voulu sauter dans mon téléviseur et lui crier dessus. Quel gaspillage de deux opportunités. Cliquez ici pour regarder.

MARGIE MAYS & JONNY WEST | L’histoire de ce couple a pris un tournant intéressant dimanche lorsque Jonny a paniqué devant leur duo. “Je ne sais pas comment tu as fait [last year]», A-t-il expliqué à Margie. Ses nerfs étaient clairement apparents lors de leur performance de “Comme je vais te perdre”, mais je pensais en fait qu’il avait donné une meilleure performance que sa moitié la plus expérimentée. Pourtant, les juges ont été impressionnés… ish. “Vous passez tous les deux à peine au tour suivant”, leur a expliqué Katy. (Beurk! Façon de pleuvoir sur leur petit défilé de victoire, Katy.) Cliquez ici pour regarder.

ROBERT TAYLOR & TITO REY | Colorie-moi déçu par celui-ci. Ce qui aurait pu être un moment passionnant et révolutionnaire pour Idol (“Vous n’avez jamais vu deux hommes se chanter une chanson d’amour”) s’est avéré être un raté total. Oui, il y avait une alchimie instantanée entre Robert et Tito, qui se faisaient appeler des «jumeaux vocaux», mais il y avait aussi une confiance excessive collective qui s’est avérée être leur perte. Genre, que chantaient-ils même? C’était une chanson? Pourquoi ont-ils complètement ignoré la suggestion du coach de réduire les acrobaties et de se concentrer sur la mélodie? Nous n’obtiendrons peut-être jamais ces réponses, mais au moins Robert continuera à chanter un autre jour. (Désolé, Tito!) Vidéo à venir bientôt!

AUTRES CHANTEURS PASSANT À TRAVERS | Franklin Boone, Lauren Mascitti, Cameron Havens, Grace Leer, Jimmy Levy, Nick Merico, Isa Pena, Olivia Ximenes, Aliana Jester, YZThaSinger (qui ressemble à un ancien nom d’écran AIM), Faith Bechnel, Jovin Webb, Landen Starkman, Perrin York , Jeb Vonderbruegge, Kat Lopez, Elyjuh Rene, Kimmy Gabriela, Evan Kuriga, Dillon James, Lauren Spencer-Smith, Makayla Brownlee, Cyniah Elise, Makayla Phillips, Bilaal Avaz, Just Sam, Sheniel Maisonet, Travis Finlay et Genavieve Linkowski

AUTRES ÉLIMINATIONS NOTABLES | Jordan Moyes (le gars Luke a dit qu’il voulait signer!), Leon Majcen, Ren Patrick (que je pensais écrasé “Shallow”), Hannah Prestridge, Alyssa Fair et Alex Garrido

Vos favoris ont-ils atteint la manche solo? Et que pensez-vous du fait que la ronde de groupes soit remplacée par la ronde en duo? Déposez un commentaire avec toutes vos pensées ci-dessous.