American Idol Recap: Saison 18, épisode 1 – Pourquoi Nick Merico est parti

HISTOIRES CONNEXES

La recherche de la prochaine American Idol a recommencé dimanche, présentant aux téléspectateurs une nouvelle génération de musiciens au visage nouveau destinés à la célébrité – ainsi que l’actrice qui a joué “Russian Stripper No. 2” dans Hustlers. Comme l’a expliqué Katy Perry, c’est le grand rêve américain. “Et c’est pourquoi American Idol est si important.”

Alors, est-il possible que nous ayons déjà rencontré le prochain gagnant d’Idol? Décomposons les huit chanteurs envoyés à Hollywood depuis la première de la saison 18:

DOUG KIKER, 27 | Eh bien, c’était une façon étrange de lancer la nouvelle saison. Après avoir examiné les mains calleuses de cet homme des ordures de l’Alabama et l’avoir harcelé avec des questions comme: «Êtes-vous déjà tombé d’un camion à ordures?» les juges l’ont envoyé dans les rues pour «se réchauffer» avec Ryan Seacrest. À son retour, Kiker s’est réintroduit auprès des juges – y compris Perry, dont la beauté pure l’a réduit aux larmes réelles – et a reçu une leçon de musique impromptue de Luke Bryan. Kiker avait l’air bien, mais pour le temps que nous avions passé avec lui auparavant, je m’attendais à un peu mieux. (Pardon!)

CAMRYN LEIGH SMITH, 16 | Perry a vu un peu d’elle-même dans cette adolescente de Géorgie qui a décrit son style de musique comme «principalement des trucs d’adoration, mais en dehors de l’église, c’est plus laïque. Elle a ensuite béni les juges avec une performance confiante de «Big White Room» de Jessie J, utilisant chaque occasion pour montrer sa gamme incroyable et son contrôle remarquable. Pour Perry, c’était pratiquement une expérience religieuse. (“Ça m’a redonné de l’espoir!”)

FRANCISCO MARTIN, 18 | Étudiant en pré-droit avec des problèmes de confiance en soi, Martin était un beau sac de nerfs quand il est entré dans la salle d’audition. (Et un bref plan de ses parents paniqués nerveux dans le couloir a expliqué exactement où il avait hérité de cette nervosité). Mais dès que Martin a donné aux juges un goût doux et naturel de l’Alaska de Maggie Rogers, ils ont été vendus. Il leur a même offert une chanson originale sur un «ami» australien (clin d’œil!) Qui lui a rendu visite au cours de l’été. Les juges pensent que Martin pourrait faire partie du Top 10, voire du Top 5, et je ne suis pas en désaccord.

NICK MERICO, 23 | Ce «gros morceau de saurus» d’aspect familier (photo ci-dessus) a atteint la semaine dernière à Hollywood Week, mais il a finalement «reculé» pour des raisons personnelles. Même après sa brève introduction, j’étais pleinement investi dans l’histoire de Merico. J’avais besoin de connaître chaque détail. Alors, quand les juges lui ont demandé pourquoi il les avait fantômes, j’ai été certes déçu par sa réponse vague: «Certaines choses personnelles sont tombées. J’ai dû comprendre beaucoup de choses. » C’était à peine une réponse. En fait, j’ai encore plus de questions maintenant! En ce qui concerne l’audition proprement dite, je pensais que la performance de Merico dans “You Say” de Lauren Daigle était un peu trop agressive et pitchy, mais les juges semblaient l’aimer. Bryan l’a même qualifié de «coupure de carbone d’une petite bombe cardiaque avec de formidables sourcils», il est donc déjà dans le Top 10.

ARTHUR GUNN, 21 | Cette âme au bon cœur a déménagé du Népal aux États-Unis après le lycée et vit actuellement au Kansas, où il a développé un goût pour le pâturin. Une partie de moi croyait honnêtement que le fantôme de Bob Dylan avait temporairement pris le contrôle du corps de Gunn pour cette performance de “Girl From the North Country”. (Heureusement, l’autre partie de moi a pensé à Google le rockeur classique pour confirmer qu’il est, en fait, toujours vivant.) Et Gunn s’est révélé être un homme à plusieurs voix, canalisant Creedence Clearwater Revival pour une interprétation solide de “Have Vous avez déjà vu la pluie. ” Ces courses! Tout simplement charmant.

LOUIS KNIGHT, 19 | Cet auteur-compositeur-interprète de Londres, qui travaille maintenant comme livreur de pizza à temps partiel aux États-Unis, a charmé les juges avec une chanson originale émotionnelle sur le suicide d’un ami. En fait, «charmé» est un euphémisme. Ils ont collectivement suggéré qu’il pourrait être la plus grande star que American Idol d’ABC ait jamais vue. Je souhaite juste qu’il ait l’air un peu plus excité d’être là.

MEGHAN FITTON, 23 | Je dois admettre que j’avais des doutes sur ce super fan autoproclamé de Bachelor. Son obsession pour la propriété ABC était un peu trop synergique à mon goût. Mais après quelques notes grossières et grossières de «Love Where You’s At» d’Alan Stone, il était clair que Fitton était la vraie affaire. “Autant que j’aime The Bachelor, je ne suis pas ici pour être le prochain Bachelorette”, a déclaré Fitton. “Je suis ici pour être la prochaine American Idol.” (Colorie-moi cynique, mais tu sais que nous reverrons ce clip quand Fitton finira inévitablement par The Bachelor un jour.)

JUSTE SAM, 20 | Cette chanteuse basée à Harlem a réussi à transformer le métro en une activité lucrative, bien que je doive contester son évaluation générale selon laquelle «le monde souterrain est beau». J’apprécie que le métro me permette de parcourir la ville (parfois), mais j’ai aussi vu trop de sexe de rat pour le considérer comme “beau”. Mon innocence a disparu. … Quoi qu’il en soit, Sam a pris un départ difficile, décomposant à mi-chemin une performance de «You Say» de Lauren Daigle. (Qu’y a-t-il avec cette chanson cette semaine?) Heureusement, elle a récupéré rapidement, donnant une belle interprétation de «Rise Up» d’Andra Day.

Quant à ceux qui ne sont pas arrivés à Hollywood… Honnêtement, la planète est en train de mourir et nous n’avons pas le temps d’interrompre chacune de leurs auditions oubliables. Tout ce que vous devez savoir, c’est qu’un type nommé «The Comeback» a fait The All-American Rejects très sale avec une performance tragique de «Swing, Swing». Suis-je content que nous parlions à nouveau de cette chanson? Sûr. Je souhaite juste que ce soit dans de meilleures circonstances. Autre point important: l’une des femmes qui a auditionné lors de la première a joué une strip-teaseuse dans le film Hustlers. Elle ne chantait pas bien.

Vos réflexions sur la première de la 18e saison d’Idol? Votez pour vos auditions préférées ci-dessous, puis déposez un commentaire avec votre avis complet.