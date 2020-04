American Idol Recap: Saison 18 Top 20 – Lauren Mascitti Vs. Grace Leer

HISTOIRES CONNEXES

Qu’en est-il d’American Idol et des cliffhangers cette saison? Après nous avoir fait attendre une semaine entière pour connaître le sort de Dillon James, le spectacle a lancé une autre courbe dimanche, prolongeant la bataille pour le Top 20 – et le déplaçant dans une toute nouvelle arène.

Avec une seule place restante, les juges ont révélé qu’ils ne pouvaient pas (et ne le feraient pas!) Choisir entre les deux candidats restants, Grace Leer et Lauren Mascitti. Pour la défense des juges, les deux femmes sont des femmes de pays de 28 ans originaires de Nashville, de sorte que des comparaisons sont inévitables. Cela dit, je ne sais pas vraiment pourquoi ils n’ont pas tous les deux été envoyés dans le Top 20 sur certains des concurrents précédents dont les juges n’étaient pas sûrs à 100%. Et il y en avait plusieurs.

Quoi qu’il en soit, il appartient maintenant aux téléspectateurs de se rendre en ligne et de voter pour la performance qu’ils préfèrent – l’interprétation tueuse de Grace de “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” ou Lauren’s “Two More Bottles of Wine”. Encore une fois, j’ai l’impression que Grace et Lauren méritent d’être dans le Top 20 par rapport à d’autres candidats qui ont été envoyés avant eux, mais si je dois choisir un camp, mon vote va à Grace. Quel chanteur obtient le vôtre?

OK, maintenant que nous avons éliminé ce drame, parlons des chanteurs qui se produiront pour les spectacles en direct de la saison 18 (chaque fois que cela se produira):

DILLON JAMES, 26 | Je ne prendrai même pas la peine de discuter de Dillon dans le Top 20; ce résultat était acquis d’avance et il était ridicule pour Idol de construire un cliffhanger autour de lui. Ce que je vais discuter est de savoir comment la chemise ouverte de Dillon nous a donné notre premier vrai regard étendu sur son tatouage sur la poitrine – une représentation détaillée de la crucifixion du Christ – et c’est un spectacle à voir. Joyeux dimanche des Rameaux, tout le monde.

FRANKLIN BOONE, 27 | Juste au moment où je pensais que mon amour pour cet humble génie avait atteint sa pleine capacité, il est allé écraser les «Filles» de John Mayer avec sa propre petite fille dans le public. Mon seul reproche, c’est que je voulais voir plus de ses performances. Un vrai musicien, celui-ci. Regarder:

JULIA GARGANO, 21 | Pour une raison quelconque, j’ai senti une vague d’émotion me submerger avant même que Julia ne commence à chanter – un sentiment inexplicable que Katy Perry semblait également ressentir. J’étais énervé (encore une fois) que le spectacle ait coupé de sa performance juste au sommet de la chanson, mais elle nous a quand même donné beaucoup de plaisir. Les juges ont jailli sur son son classique, Luke Bryan la nommant même leader. Cliquez ici pour regarder.

ALIANA JESTER, 19 | Juste au moment où je pensais avoir entendu le dernier “This Is Me” de The Greatest Showman, Aliana est arrivée. Compte tenu de ses antécédents à ce jour, ce n’était pas une surprise de la voir renvoyée dans le Top 20, même si c’est quelqu’un que je pense toujours que nous n’avons pas encore connu. Cliquez ici pour regarder.

SOPHIA WACKERMAN, 20 | Non seulement Sophia a obtenu une place dans le Top 20, mais la nouvelle reine de la coiffure de Idol a également gagné une place spéciale dans mon cœur lorsqu’elle a choisi de jouer le bop sous-estimé Nick Jonas “Levels”. Sérieusement, pourquoi semblait-elle si surprise de ses résultats? Cliquez ici pour regarder.

KIMMY GABRIELA, 17 | Kimmy a montré un contrôle si impressionnant sur sa voix avec une ballade Demi Lovato, elle a gagné un véritable baiser de chef de Katy. Cela dit, Katy craint de ne pas encore savoir qui est Kimmy en tant qu’artiste, lui conseillant de commencer à penser à «l’ensemble du package». Cliquez ici pour regarder.

CYNIAH ELISE, 18 | Bien sûr, Cyniah a tâté certaines des paroles de «Lady Marmalade», mais elle l’a quand même tué là-haut. Franchement, elle pourrait m’appeler par le mauvais nom et je l’accepterais comme ma nouvelle identité.

MAKAYLA PHILLIPS, 17 | Depuis que Luke a nommé son favori cette semaine, je pourrais aussi bien nommer le mien. Makayla est à 100% celle à battre dans cette compétition, ce qu’elle a prouvé avec une performance folle de “Sorry Not Sorry” de Demi Lovato. En fait, je suis désolé pas désolé de dire qu’elle sonnait mieux que Demi elle-même.

LAUREN SPENCER-SMITH, 16 | Une grande confiance est nécessaire pour réussir une chanson emblématique comme «Respect» d’Aretha Franklin, et c’est exactement ce que la plus jeune chanteuse restante de la compétition a apporté sur scène cette semaine. Elle était fière de sa performance, comme elle devrait l’être. Regardez toutes les performances de Cyniah, Makayla et Lauren:

OLIVIA XIMINES, 17 | Si Idol ne fonctionne pas pour Olivia, elle devrait se diriger vers Broadway et auditionner pour TINA: The Tina Turner Musical. Tout dans sa performance de “Proud Mary” était sur le point, du révélation du costume à la chorégraphie épuisante. Et, bien sûr, le chant. Je dirai ceci, cependant – c’est adorablement naïf d’Olivia de penser que les filles de sa troupe de danse ont gardé secrète son voyage d’idole. Je suis sûr que tout le monde à son école savait qu’elle était là. Cliquez ici pour regarder.

ARTHUR GUNN, 21 | Avant le dramatique cliffhanger, l’épisode de dimanche s’est terminé sur une note assez froide, alors qu’Arthur endormit la foule avec Bob Marley et “Is This Love” des Wailers. Même les juges se pressaient, le félicitant plus tard d’avoir développé une connexion palpable avec la musique cette semaine. Katy l’a remercié d’être une «pure lumière» dans le monde, et il est difficile d’être en désaccord. Cliquez ici pour regarder.

Malheureusement, tout le monde n’est pas arrivé dans le Top 20… euh, Top 21. Nous avons dit au revoir à Genavieve Linkowski, dont la performance de “You Say” de Lauren Daigle était trop sûre pour les juges; Robert Taylor est toujours «partout sur la carte» et manque de concentration; Demi Rae laissez ses émotions et ses nerfs l’emporter sur elle; et Shannon Gibbons… Honnêtement, je ne sais pas quoi dire de Shannon. Elle a écrasé «Send My Love (To Your New Lover)» d’Adele et j’ai pensé qu’elle était une chaussure pour l’avancement.

Vos réflexions sur le voyage sans fin d’Idol vers le Top 20? Votez pour vos chanteurs préférés restants ci-dessous, puis déposez un commentaire avec votre réaction aux éliminations de cette semaine.