“American Idol” Saison 18: Top 20 Classé – Liste complète [Photos]

La plupart du pays étant obligé de rester chez lui, il est difficile de savoir quand American Idol sera en mesure de lancer les performances en direct de cette saison. Mais chaque fois que ce jour arrive, nous avons une assez bonne idée pour laquelle des 20 chanteurs (ish) restants l’Amérique sera enracinée.

La semaine dernière, TVLine a demandé à ses lecteurs de choisir leurs concurrents préférés de la saison 18, une mission qui a donné des résultats surprenants. Bien sûr, il y a quelques choix évidents qui se cachent près du sommet (tout le monde aime Just Sam!), Mais nous avons été surpris de voir certains de nos favoris personnels se rapprocher du milieu – ou même plus bas – du classement de nos lecteurs.

Sans la pandémie de coronavirus, la série aurait pu se lancer ce soir dans ses épisodes en direct. Au lieu de cela, ABC a mis en place un spécial en deux parties intitulé American Idol: This Is Me, qui comprend des performances invisibles, des interviews et des images du Top 20. Cette saison sera diffusée ce soir et dimanche 19 avril à 8 / 7c.

Avant de dire quoi que ce soit, nous savons que le Top 20 n’a pas été officiellement consolidé. Les crooners country Grace Leer et Lauren Mascitti se disputent actuellement la place finale, mais quand vous regardez les résultats de nos lecteurs, vous verrez que cela n’a pas d’importance dans les deux cas. (Pour ce que ça vaut, nous découvrirons le 19 avril si Grace ou Lauren ont fait la coupe.)

Parcourez notre galerie de chanteurs classés du meilleur au pire – vous pouvez cliquer ici pour un accès direct – puis déposez un commentaire avec vos favoris personnels ci-dessous.