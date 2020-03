“American Idol” suspend sa production en raison d’une épidémie de coronavirus

American Idol est la dernière émission de télévision à fermer à la lumière de l’épidémie de coronavirus: le concours de chant ABC suspend la production, avec effet immédiat, a appris TVLine.

Le tournage a été interrompu pour garantir que les candidats puissent rentrer chez eux, selon une source; le reste de la production fonctionne à distance, et ce depuis la semaine dernière. Pour l’instant, les épisodes continueront d’être diffusés comme prévu jusqu’au début des émissions en direct, qui devaient débuter à la mi-avril, mais les producteurs continueront d’évaluer les choses d’une semaine à l’autre. (Idol diffuse actuellement les dimanches et lundis à 8 / 7c sur ABC.)

Idol rejoint la liste croissante de plus de 100 émissions qui ont cessé leur production en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, avec plus de 5800 cas signalés aux États-Unis au moment de la publication. (Pour savoir quelles émissions de télévision ont déjà terminé la production de leurs saisons en cours et lesquelles sont susceptibles de raccourcir la saison, consultez la liste complète de TVLine de toutes les grandes émissions concernées.)

