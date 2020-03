“America’s Got Talent”: Heidi Klum Sick – Saison 15

HISTOIRES CONNEXES

Heidi Klum n’était pas à l’enregistrement d’aujourd’hui d’America’s Got Talent parce qu’elle est sous la météo, a appris TVLine.

Nous apprenons que Klum est rentré malade hier avec un rhume et n’apparaîtra pas dans l’épisode AGT tourné aujourd’hui, qui sera diffusé pendant la prochaine saison de la série de téléréalité NBC.

Eric Stonestreet, lauréat des Emmy Awards / Modern Family, remplacera le modèle manquant aux côtés des juges de la saison 15 Howie Mandel, Simon Cowell et de la co-star de Modern Family de Stonestreet Sofia Vergara, qui ont rejoint la compétition de talents en février.

La saison 15 marque le retour de Klum à l’AGT après avoir été juge de 2013 à 2018; elle a également jugé les deux saisons de America’s Got Talent: The Champions. Elle et Vergara remplissent les taches laissées par les juges sortants Julianne Hough et Gabrielle Union, cette dernière ayant fait entendre sa voix sur les médias sociaux au sujet du traitement injuste dont elle dit avoir été témoin et témoin dans les coulisses.

America’s Got Talent: The Champions a terminé sa deuxième saison en février, conférant le titre de «Champion du monde» à V.Unbeatable, un groupe de danse acrobatique indien.

