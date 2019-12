America's Got Talent: la mère de Kodi Lee "surprise" par controverse

La mère de L'Amérique a du talent la gagnante Kodi Lee, Tina Lee, s'est déclarée "surprise" par la controverse entourant le limogeage de la juge Gabrielle Union. Cela a été une intersaison difficile pour la série, mais cela n'a pas eu d'impact sur son champion le plus adoré et le plus vénéré.

Kodi, qui a attiré l'attention du pays comme aucun concurrent de America's Got Talent ne l'a jamais été auparavant, a été une révélation. Diagnostiqué avec autisme à l'âge de 4 ans et né avec une hypoplasie du nerf optique, il n'y avait vraiment aucun moyen de décrire les performances de Kodi autrement qu'avec une bouche agape et des yeux étonnés. Kodi a arrêté le temps en nous introduisant dans son monde virtuose, inspirant ceux avec et sans obstacles physiques et sociaux à poursuivre nos rêves. Maintenant que sa magnifique et incroyable course à l'émission est terminée, c'est à la fois son autisme et son manque de vue qui viennent comme une force dans une situation comme celle-ci, où l'intégrité de l'homme qui l'a soutenu tout au long de ce voyage, Simon Cowell , est remis en question. Kodi n'est pas au courant de l'environnement de travail toxique qui a entaché l'image de America's Got Talent, et il vaut probablement mieux ne pas le savoir.

Dans une interview accordée à People, Tina a déclaré: "Kodi ne comprend pas" en réponse à sa réaction au licenciement d'Union. Kodi a depuis signé avec le label Syco de Cowell et Columbia. Tina parle toujours de Cowell, qui a soutenu Kodi tout au long de la saison. Bien que Cowell soit critiqué pour avoir un double standard sexiste en ce qui concerne les femmes avec lesquelles il travaille, Tina et Kodi n'ont pas discuté de ces questions. Tina a déclaré: "Ce sont des émotions qui sont trop avancées pour lui. Il vaut mieux le garder à l’écart de toute négativité car c’est juste un garçon très heureux. "

À travers chaque mélodie épineuse, Kodi a montré à des millions de téléspectateurs qu'il n'y a vraiment pas de handicap. Dans le drame qui s'est déroulé depuis sa victoire, ses déficiences sont encore une fois une vertu. Alors que le reste d'entre nous a du mal à comprendre une autre vérité inconfortable des fondements obscurs sur lesquels reposent bon nombre de ces émissions du réseau, Kodi reste heureux.

