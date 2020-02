“America’s Got Talent”: Terry Crews présente ses excuses à Gabrielle Union

HISTOIRES CONNEXES

Une semaine après avoir contredit les allégations de racisme de l’ancienne juge America’s Got Talent, Gabrielle Union, Terry Crews présente des excuses à Union.

Vendredi, dans une série de tweets, Crews – qui organise le concours de réalité NBC – a déclaré: “Je tiens à m’excuser pour les commentaires que j’ai faits”, ajoutant que “je me rends compte qu’il y a beaucoup de femmes noires blessées et déçues par ce que je dit et aussi par ce que je n’ai pas dit… Je vous entends, je vous respecte et vous comprends. Je suis désolé et je suis là pour vous soutenir. J’ai parlé de mon point de vue personnel sans prendre en considération au préalable l’expérience de quelqu’un d’autre. »

Les équipages ont poursuivi en disant que «des commentaires irrespectueux envers moi et ma famille» l’ont amené à «réagir avec colère au lieu de répondre de manière réfléchie. Cela a certainement causé plus de tort, et j’espère que je pourrai corriger toute douleur que j’ai causée à ceux qui ont été blessés par mes paroles. »S’adressant directement à Union, il a dit:« Je veux que vous sachiez que je n’ai jamais eu l’intention d’invalider votre expérience – mais c’est ce que j’ai fait. Je m’excuse. Vous avez traversé beaucoup de choses dans cette entreprise, et avec cela je sympathise avec la lutte pour l’équité et l’égalité sur le lieu de travail. »

La faille découle de rapports de discrimination raciale que l’Union a subis lors du tournage de America’s Got Talent, y compris des critiques selon lesquelles sa coiffure était «trop noire» et une candidate dont elle a trouvé le matériel insensible aux races. (Il a été annoncé en novembre que l’Union et sa collègue juge Julianne Hough ne reviendraient pas la saison prochaine.) Les équipes ont défendu la série dans une interview la semaine dernière, abordant “les commentaires sur le racisme” et ajoutant: “Cela n’a jamais été mon expérience sur America’s Got Talent. “Union a riposté sur Twitter, affirmant que dire la vérité” expose vraiment ceux qui vous jetteront sous le bus avec enthousiasme. “