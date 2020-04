AMFPro s’en prend à la Liga MX

Mexico – La disparition d’Ascenso MX est un exemple clair de l’ambition économique “déséquilibrée” et “injuste” des groupes de pouvoir dans le football mexicain, a assuré l’Association mexicaine des joueurs de football professionnels (AMFPro).

“Compte tenu du manque de clarté sur l’avenir immédiat d’Ascenso MX” avec un nouveau projet “pour cette division, l’Association mexicaine des joueurs de football professionnels (AMFPro) regrette le manque de solidarité et de bon sens des autorités de football envers les joueurs, leurs familles , les fans et toutes les personnes impliquées dans cette division », at-il déclaré.

A travers une déclaration, l’AMFPro a indiqué qu ‘«une fois encore, il n’y a ni sécurité ni certitude pour les protagonistes de ce sport, puisque des décisions unilatérales ont été prises à la table, sous la protection d’une situation critique qui est vécue dans le pays et sans plus tarder. explication d’un nouveau projet pour lequel un plan élaboré avec l’avis de tous n’est pas connu ».

“Ces décisions reflètent pourquoi il n’y a pas de croissance sportive authentique dans le football mexicain, ni de résultats cohérents avec la capacité de notre pays dans l’environnement international pendant des années”, a-t-il ajouté.

Il a affirmé que «l’amour pour la chemise ne compte plus, mais il domine l’intérêt des groupes de pouvoir dont l’aspiration principale est économique, compréhensible, mais déséquilibrée et injuste pour ceux qui la rendent possible. Aujourd’hui, le football mexicain a touché le fond dans l’aspect sportif. »

De même, il a demandé «aux personnes concernées de n’accepter aucun accord ne respectant pas les engagements professionnels et les responsabilités acquises par leurs clubs respectifs. Pour les footballeurs, la négociation d’une convention collective qui protège leurs droits du travail en tant que joueurs professionnels est imminente, comme c’est le cas dans d’autres pays ».

Cette situation “afin que toute décision qui transcende le terrain de jeu soit invariablement prise en concertation avec toutes les personnes concernées et non unilatéralement et injustement au détriment des droits de ceux qui la rendent possible”.

