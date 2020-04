AMLO a refusé d’accorder un “allégement fiscal” aux entrepreneurs

Mexico.- Le président Andrés Manuel López Obrador a répondu à l’appel de l’initiative privée qui demande un répit fiscal et a refusé d’accorder des incitations en raison de Covid-19.

Il a déclaré que dans l’urgence nationale pour Covid-19, les plus pauvres sont soignés en premier et ne reculeront pas en termes d’évasion fiscale et de demande du secteur privé demandant des stimuli fiscaux pour surmonter la crise, a-t-il déclaré. qu’il n’y aura pas de sauvetage des entreprises.

“Beaucoup voudraient que nous appliquions les recettes d’avant: face à la crise, recourir aux crédits du Fonds monétaire international, subventions fiscales, sauvetage, renflouements. Plus maintenant. Nous devons d’abord protéger les pauvres. Il ne peut plus y avoir de fobaproas ».

L’arrêt de la collecte signifierait moins de revenus et l’arrêt des régimes de prestations sociales et de l’ensemble de l’économie, a-t-il déclaré.

Plusieurs fois en politique, vous devez choisir entre les inconvénients. Si nous disons que la TVA n’est pas payée ou qu’elle est réduite, cela signifiera moins de revenus, où allons-nous donner aux personnes âgées, aux paysans, des crédits aux petites entreprises familiales? “, A-t-il demandé.

Il a ensuite déclaré qu’il était convaincu qu’il y aurait une reprise économique prochainement, “parce que nous avons des bases solides en termes de participation du peuple et d’autres éléments”.

Il a appelé la solidarité de tous les hommes d’affaires et à coopérer pour la première fois comme le peuple mexicain l’a fait des centaines de fois, même pour les sauver, car dans le passé, avec les dettes privées de Fobaproa devenues des dettes publiques impayables jusqu’à aujourd’hui.

Lors de sa conférence de presse au Palais national, il a indiqué que cette recette des écoles d’économie étrangères et locales ne fonctionne plus. Il a dit qu’avec Fobaproa, l’ancien président Ernesto Zedillo a proposé que toute la ville devrait payer 180 milliards de pesos et il se trouve que cela nous a coûté deux billions de pesos que nous payons encore et pour cela chaque année 30 milliards de pesos sont payés uniquement pour intérêts.

Avant, at-il dit, avant toute crise, une exonération fiscale était demandée, mais un seul secteur était privilégié et ils ne s’inquiétaient jamais de la croissance économique.

Il a dit que ne pas payer ou réduire l’impôt sur le revenu équivaudrait à ne pas avoir d’argent pour soutenir les personnes âgées, les filles et les garçons handicapés, les agriculteurs et pour accorder des crédits aux petites entreprises familiales.

ebv