– AMLO accuse des opposants d’utiliser des célébrités comme Thalía pour l’attaquer

Mexique, 14 avril (EFE) .- Le président du Mexique Andrés Manuel López Obrador Il a lancé mardi une critique de ses adversaires pour avoir, selon lui, utilisé des personnalités telles que la chanteuse Thalía pour orchestrer des attaques contre son gouvernement et ainsi contrecarrer son processus de transformation du pays.

«Ils voient ce que les gens pensent; puis, comme cela ne leur donne plus, ils grimpent et recherchent des personnalités bien mieux connues que les journalistes, que les animateurs de radio, que les intellectuels “, a déclaré le président lors de sa conférence du matin.

Bien qu’il n’ait pas dit de nom, López Obrador a indiqué que les attaques provenaient d’une actrice “très célèbre” (Thalía), un comédien (Eugenio Derbez) et un footballeur “qui m’aimait” (Chicharito).

Il a assuré que ses détracteurs s’y opposaient “avec des personnalités qui ont une reconnaissance collective”.

«Dernièrement, ils ont provoqué des entretiens avec un personnage sportif pour le faire mal réfléchir. Qui, d’ailleurs, ne s’était jamais mis à parler. Je l’aimais très bien, eh bien il continue de m’aimer “, a-t-il assuré dans une référence notable à l’attaquant mexicain. Javier «Chicharito» Hernández.

En mars dernier, le joueur du Los Angeles Galaxy de la MLS américaine a déclaré que le Mexique “traverse une putain de scène bâtarde” et “au lieu d’aller de l’avant, nous allons un peu en arrière”.

Concernant Thalía, elle la désignait comme une artiste “connue et respectable”, également sans donner son nom avec précision.

Mais il y a quelques jours, l’interprète a publié sur ses réseaux sociaux une critique des déclarations de López Obrador, qui a exhorté les citoyens à quitter leur domicile au milieu de la pandémie de COVID-19, malgré le fait que les recommandations des autorités indiquent le contraire. .

Ce n’est pas bien de sortir. Les professionnels de la santé ont constamment dit que nous devrions être seuls “, a déclaré la chanteuse dans une vidéo sur son compte Instagram.

L’attaque la plus récente est venue du comédien mexicain Eugenio Derbez, que le président a qualifié de “comédien bien connu et très talentueux” et qui a publié le week-end dernier une vidéo sur son compte Twitter dénonçant le manque de fournitures dans les hôpitaux mexicains.

Derbez a déclaré qu’à Clinica 20 de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), à Tijuana, Baja California, il y avait un manque de fournitures pour les médecins et que les patients vivaient une situation “précaire”, bien que l’IMSS ait assuré que c’était faux.

La controverse a amené le gouverneur de cet Etat, Jaime Bonilla, à dénoncer que les médecins de son entité manquent d’une protection suffisante “ils tombent comme des mouches”, a-t-il prévenu.

Cependant, et malgré la plainte, le président a souligné que la critique de ces célébrités aide parce que “le degré de maturité politique de notre peuple est mis à l’épreuve”

«Nous mesurons le niveau de sensibilisation que nous avons dans le pays; ce n’est pas mal », a-t-il conclu.