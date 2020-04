AMLO approuve le plan des hôpitaux privés pour le coronavirus

Mexique.- Le président Andrés Manuel López Obrador a annoncé que les propriétaires d’hôpitaux privés se sont joints à la lutte contre le coronavirus, ils mettront donc à la disposition des patients 3 200 lits, prévus pour le mois prochain pour certains types de procédures comme l’accouchement ou les soins de deuxième niveau.

“Je tiens à remercier les propriétaires des hôpitaux privés pour ce geste, pour cette décision qu’ils ont prise. Il s’agit généralement d’allouer la moitié de sa capacité dans les hôpitaux pour soigner les malades Assurances, ISSSTE ainsi qu’aux patients sans sécurité sociale; tous ceux qui en ont besoin. Ces demi-lits représentent environ 3 200 unités équipées “, a-t-il expliqué.

Il a expliqué que le plan de soins de santé commencerait dans 15 jours afin que le Bénéficiaires de la sécurité sociale ou ISSSTE qu’ils ont eu un certain type de procédure, par exemple une femme prévue pour l’accouchement, de cette façon, l’attention dans les services privés sera de sorte que le secteur de la santé publique se concentre sur les soins aux personnes atteintes de Covid-19.

AMLO souligne que les services médicaux, les études et les médicaments pour les patients de Covid19, qu’ils soient dans des établissements publics ou privés, seront gratuits pour toute la population, pas seulement pour les bénéficiaires. pic.twitter.com/dIbNNV07KU

– Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) 13 avril 2020

Il a assuré que cette mesure est telle que l’épidémie de coronavirus ne dépasse pas l’attention dans les hôpitaux publics; Pour cette raison, le président a remercié les organisations privées qui nous aideront, car il a dit qu’il s’agissait d’un accord à but non lucratif, car le coût des soins sera très faible et comprendra un mois de soins.

L’accord avec les hôpitaux privés durera un mois entre le 23 avril et le 23 mai, semaines au cours desquelles la crise des coronavirus au Mexique devrait s’aggraver.

Le chef de l’exécutif fédéral a indiqué que jeudi Le diagnostic de l’épidémie sera annoncé et on saura quand le moment le plus fort de la crise sera et quand les activités commenceront à revenir de manière progressive, mais a-t-il dit, toujours en suivant les instructions des spécialistes.

Il a reconnu qu’après son plan d’austérité, ils avaient 4 milliards de pesos pour faire face à l’urgence Ils seront utilisés pour renforcer le plan de santé pour la contingence du coronavirus.

LEE Le Premier ministre britannique se remet d’un coronavirus

emc

Le poste AMLO est d’accord avec le plan des hôpitaux privés pour le coronavirus apparu en premier sur Seven24.