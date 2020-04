AMLO baissera le terrain et les hauts fonctionnaires n’auront pas de bonus

Mexico – Pour faire face aux effets causés par COVID-19 au Mexique, le président Andrés Manuel López Obrador a annoncé que les salaires des hauts fonctionnaires seront réduits, des directeurs adjoints au président de la République, en plus de les primes seront supprimées à ces niveaux, afin que le gouvernement dispose de plus de ressources pour faire face à la crise transitoire provoquée par la pandémie.

De même, le président fédéral a expliqué que les dépenses de publicité, de fonctionnement et d’indemnité journalière du gouvernement fédéral seront réduites, mais il a rejeté les licenciements de travailleurs au service de l’Etat.

“Je précise qu’il n’y aura pas de licenciement de travailleurs au service de l’État à tous les niveaux, mais cela exigera plus d’efficacité, plus de dévouement, plus d’esprit de service, plus d’austérité et d’honnêteté totale”, a déclaré López Obrador.

Rapport du Président de la République au peuple mexicain.

En outre, il a demandé aux agences fédérales d’économiser davantage sur les achats auprès des fournisseurs et les coûts des travaux publics et des contrats accordés aux entreprises de construction.

En outre, a annoncé l’Exécutif fédéral, par le biais de l’Institut pour redonner aux personnes volées, l’aliénation de biens qui ont été acquis par le crime organisé, et qui seront liquidés par le biais d’enchères ou de tombolas.

