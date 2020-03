AMLO demande au G20 de promouvoir la famille et de contrôler les médicaments

Mexique.- Le président Andrés Manuel López Obrador Il a rendu compte de sa participation au Sommet virtuel des dirigeants du G-20 où il a demandé aux Nations Unies (ONU) de prendre le contrôle du commerce de la drogue face à la pandémie de coronavirus et d’éviter la thésaurisation des pays disposant de plus de ressources économiques.

“Nous avons exposé, fait connaître notre vision, ce qui se fait contre le coronavirus et j’ai fait savoir ce qui suit: d’abord une salutation aux collègues qui ont participé à cette réunion, j’ai exprimé ma solidarité, et surtout aux peuples qui souffrent de cette pandémie. “

“Nous exprimons qu’il est essentiel d’obtenir la participation de la population, car pour faire face à cette crise sanitaire, il faut la participation de la population et j’ai parlé de la famille comme de la plus importante institution de sécurité sociale”, a-t-il déclaré lors de sa conférence du matin qui a commencé une heure plus tard que d’habitude.

Le président fédéral a indiqué que lors du sommet virtuel, il a exposé la nécessité d’accorder une attention aux micro-entreprises et à l’économie informelle, car lorsque l’économie est paralysée, elles sont très affectées, il a donc appelé à prêter attention à ces secteurs.

Il a dit qu’il a souligné l’urgence que l’Organisation des Nations Unies Prendre le contrôle des médicaments face à la pandémie de COVID-19 afin qu’il n’y ait pas de gestion lucrative, et a demandé aux grandes puissances d’éviter de prendre des décisions qui affectent les petites économies.

“J’ai également parlé des grandes puissances qui doivent aider pour qu’il y ait une sorte de trêve, pour qu’il n’y ait pas de fermeture des frontières ou de politiques tarifaires unilatérales, que les économies ne soient pas affectées par le prix du pétrole”, a déclaré López Obrador.

Le chef de l’exécutif fédéral a indiqué qu’en outre, il avait appelé au rejet du racisme et de la discrimination et qu’il avait dit ce qu’il disait chaque jour au début de sa conférence de presse du matin: “Courage, nous allons gagner avec la fraternité universelle.”

Le G-20 est composé de l’Allemagne, de l’Arabie saoudite, de l’Argentine, de l’Australie, du Brésil, du Canada, de la Chine, Corée du Sud, États-Unis, France, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Russie, Afrique du Sud, Turquie et une représentation de l’Union européenne.

emc