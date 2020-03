AMLO demande aux “ adversaires ” une trêve pendant la quarantaine

Mexique.- Président Andrés Manuel López Obrador Il a appelé à une trêve face à la confrontation politique vécue sur les réseaux sociaux. Il a demandé à ses adversaires d’abaisser déjà une racine des cheveux puisque “le pays est premier”.

“J’appelle l’unité aux adversaires, aux conservateurs, la patrie est première, ils ont déjà une racine des cheveux vers le bas, parce que la campagne est dans les médias, dans les réseaux débordants, ils accablent, agacent, se blessent, parce qu’ils perdent de plus en plus de crédibilité On peut mentir au peuple une fois, deux fois, mais on ne peut pas toujours lui mentir, à l’exception du peuple mexicain dans les circonstances actuelles… », a déclaré le président.

Il a dit que peut-être l’ancien président Calderón s’excuse, après avoir laissé entendre dans une fausse information sur Twitter que López Obrador avait négocié avec le frère de Chapo et qu’il était un médecin de l’IMSS, ce qui a perturbé les eaux des réseaux,

López Obrador a souligné trois choses importantes que le Mexique a Pour aller de l’avant, la première est la famille, la seconde est que la population est jeune, l’âge moyen est de 28 ans dans notre pays et la troisième est l’unité qui nous caractérise.

“Le troisième est l’unité du peuple du Mexique, nous ne sommes pas divisés, il y a des différences politiques et idéologiques, mais c’est au-dessus, dans les élites, en dessous le peuple est uni, et je peux dire heureux, heureux, heureux, même si vous pensez autrement , parce que je descends au niveau du sol et je sais ce qu’est l’esprit des gens ».

Il a réitéré l’appel à la population de se conformer aux mesures d’isolement et de rester à la maison pour arrêter la pandémie de coronavirus.

“Si les gens nous aident comme toujours, nous sortirons de cette crise, de cette épidémie … Je le répète, cette maladie n’est pas guérie uniquement dans les hôpitaux, elle est guérie si nous sommes fraternels, si nous sommes solidaires, si nous appliquons la doctrine de l’amour du prochain, Ce n’est pas seulement une question médicale … “.

