AMLO demande de suivre les recommandations pour éviter l’effondrement de l’hôpital

Mexico.- Le président Andrés Manuel López Obrador a signé un décret afin que le ministère de la Santé acquière immédiatement tous les équipements nécessaires pour répondre à l’urgence de Covid 19, tels que des fans tels que les 5000 achetés en Chine, où un demandé par 5 000 autres.

Le processus d’acquisition de l’équipement peut se faire en une journée, a informé le Tabasco, qui a déclaré que sinon, il devrait être envoyé à l’appel d’offres, un processus qui passerait par deux ou trois cas, ce qui prend un mois. “Par conséquent, a-t-il dit, je leur dis que nous travaillons à plein temps dans les soins d’urgence.”

À l’heure actuelle, a-t-il dit, il y a 5 000 fans au Mexique, mais il y a une commande plus importante que 5 000 autres et ils sont déjà obtenus en Chine où des commandes sont passées pour en avoir tous les nécessaires.

Au cours du processus de l’épidémie au Mexique, il a annoncé que les travaux d’amélioration urbaine et le plan de travaux d’infrastructure se poursuivaient, de sorte qu’après la conférence de presse au Palais national, il s’est rendu à Bahía de Banderas, Nayarit, au supervision des programmes de développement urbain, a-t-il indiqué.

Le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré qu’il se réunissait tous les jours avec le cabinet de santé pour examiner le plan visant à contenir les infections à coronavirus Covirus-19, après avoir reçu des informations sur les progrès de la pandémie dans le pays.

«Nous avons rendu compte de notre approvisionnement en médicaments, équipements médicaux, spécialistes, installations en préparation, il y a tout un plan qui est suivi quotidiennement (…) Je peux vous dire que nous avons les bases; Cependant, il y a une opération pour acquérir tous les biens nécessaires à l’étranger, le secrétaire aux relations extérieures, Marcelo Ebrard, est en charge de cette responsabilité. »

Lors de la conférence de presse, l’homme de Tabasco a rapporté que par le biais des ambassades mexicaines, les procédures sont en cours pour obtenir l’équipement nécessaire dans d’autres pays, «mais nous avons les bases dans le cas des fans. Aujourd’hui, nous avons été informés que nous avons cinq mille fans disponibles », mais les procédures sont déjà en cours pour en acquérir cinq mille autres.

“Nous partons de ce que les médecins recommandent, quand nous aurons le plus grand besoin d’hospitalisation et quand nous aurons tout ce dont nous avons besoin.”

«Je tiens également à vous dire que le plan marin et le plan DN-III se poursuivent dans leur phase initiale de préparation, ce plan a déjà été exposé. Indépendamment de toutes les installations, de l’équipement, du personnel de la Marine et du ministère de la Défense, il est également prévu que davantage d’installations, plus de médecins et plus de spécialistes travaillent déjà à avoir 17 de nouveaux hôpitaux rien que pour cette urgence. »

Il a annoncé que des travaux étaient également menés dans l’industrie militaire pour produire des uniformes et des costumes spéciaux dans les ateliers du Secrétaire de la Marine et de l’Armée.

«Je profite également de l’occasion pour communiquer aux gens, à tous: nous ne devons pas nous faire confiance, nous ne devons pas nous faire confiance, tous pour respecter les recommandations. S’il y a de la fièvre, s’il y a une toux sèche, si nous avons des difficultés à respirer, si nous avons des douleurs corporelles et, a-t-on ajouté, si nous avons déjà des problèmes d’odeur, ce sont des symptômes qui indiquent que nous pouvons avoir une contagion, uniquement dans ces cas. »

Il a ajouté que, bien sûr, essayez de ne pas sortir, de ne pas utiliser le masque si nous n’en avons pas besoin, car les médecins, les malades en ont besoin; Il a appelé à ne pas en faire trop et à agir de manière responsable. La clé est dans la famille, qui est une institution plus importante que la présidence de la République et le gouvernement fédéral. Il a donc réitéré de prendre soin de nous tous pour éviter les infections.

