AMLO dit que la série Netflix sur la politique au Mexique « est très fraîche »

Pouvez-vous imaginer le Le président Andrés Manuel López Obrador dans le salon de sa maison en profitant d’une série à partir d’une plate-forme de streaming comme Netflix? Si la réponse est oui, une autre question se pose. Laquelle de toutes les productions disponibles pourriez-vous prendre le temps de voir AMLO?

De séries humoristiques, d’histoires fictives sur l’origine du trafic de drogue, même des séries documentaires sur la politique mexicaine sont quelques-unes des options. Et apparemment, c’est là que réside la réponse.

Qu’a dit AMLO à propos de certaines séries Netflix?

Ce vendredi 3 juillet, AMLO a laissé entendre qu’il a vérifié le catalogue et a constaté que la série Netflix « est très fraise » et ennuyeuse. Mais avant de penser qu’il parle de grandes productions comme Dark ou Stranger Things, il se réfère à la série qui Ils parlent de la corruption que le Mexique a vécue « avant » la quatrième transformation.

« Les séries Netflix sont très fraises, ennuyeuses; c’est important, cette réalité, amère, perverse, tout cela qui existait« AMLO a déclaré dans la matinée à partir de 48h07 sur la vidéo suivante.

À quelle série AMLO faisait-il référence?

C’est une autre histoire, mais nous jetons un coup d’œil aux productions originales en relation avec la vie politique du Mexique et pensons à la docuserie limitée 1994. Ici, des entretiens sont réalisés avec diverses personnalités politiques de l’histoire du pays telles que Carlos Salinas de Gortari ou Cuauhtémoc Cárdenas en relation avec la candidature à la présidence de Luis Donaldo Colosio en 1994.

La série limitée connue sous le nom d’Histoire d’un crime: Colosio où nous passons par les derniers mois de la campagne de Colosio avant son assassinat le 23 mars 1994 à Tijuana lors d’une tournée. Il pourrait également Quand j’ai rencontré El Chapo, une mini-série de seulement trois épisodes où Kate del Castillo raconte sa rencontre avec le chef du cartel de Sinaloa, Joaquín « Chapo » Guzmán, avec l’acteur Sean Penn.

D’autres options pour AMLO peuvent être La recherche sur la disparition et la mort de Paulette; Narcos: Mexique sur la création du Cartel de Guadalajara entre les mains de Miguel Ángel Félix Gallardo; ou Yankee et vous ne pouvez pas vous cacher sur les relations des personnes avec le trafic de drogue.

Ce n’est pas la première fois qu’AMLO fait référence à Netflix …

Fin 2019, AMLO a parlé de la série Netflix mais d’une manière différente. Le 17 octobre, les forces fédérales ont capturé Ovidio Guzmán et le même jour, il a été libéré lorsque le cartel de Sinaloa a assiégé Culiacán.. Ceci est connu comme le « Culiacanazo ».

Président Il a déclaré qu’il transmettrait toutes les informations sur le sujet pour les rendre ouvertes et accessibles à l’opinion publique. Et il a terminé avec un « Au cas où la série Netflix sortait ».

Peut-être que nous avons tort et AMLO ne faisait référence à aucune des séries que nous avons mentionnées. En réalité, le président a repris quelques chapitres de Made in Mexico ou Control Z … on ne sait jamais.