AMLO met en garde Banco de México

Mexico.- Les représentants des organisations professionnelles du CCE, ont appelé tous les secteurs productifs, sociaux, universitaires et syndicaux à participer à la Conférence nationale, qui se tiendra du lundi 27 au mercredi 29.

Ils ont appelé chacun à apporter des idées et des stratégies qui seront travaillées à 11 tables, pour analyser comment sortir de la crise économique face à la pandémie et comment aider à sauvegarder autant d’emplois que possible, en agissant de la manière la plus responsable possible. pour chacun, a déclaré Carlos Salazar Lomelí, président du Business Coordinating Council.

Cette conférence nationale se fera via Internet, où le grand public pourra accéder et il y aura tous les acteurs du pays, pour chaque thème prioritaire, qui seront coordonnés tour à tour par les représentants de chaque secteur du CCE.

Les conclusions se refléteront dans ce que l’on appellera l’Accord national, avec 10 objectifs prioritaires; Parmi ceux qui unissent les agents économiques et sociaux du pays, prennent soin de la santé de chacun, protègent l’emploi pour éviter les crises de liquidité, trouvent des formules pour réactiver l’économie, car s’il existe des formules et que nous pouvons les trouver, a déclaré Salazar Lomelí.

Grâce à cette conférence nationale, des solutions seront trouvées, avec une portée pour les politiques publiques et privées, elles se concentreront également sur la diversification commerciale et le respect des accords bilatéraux, ces propositions seront par la société, pour aider les autorités avant la des circonstances difficiles dues à la pandémie, a déclaré le président de la CCE.

Concernant la préparation de la réactivation économique des États-Unis et du Canada, «les entreprises essentielles qui couvrent l’activité commerciale entre les 3 pays devraient être homologuées et des protocoles garantissant l’activation des mesures sanitaires pour assurer les activités des travailleurs et des travailleurs de ces industries au Mexique », a rapporté Fernando Ruiz Huarte de COMCE.

Dans d’autres secteurs également, comme le tourisme, ils travaillent sur la formation “afin que nous n’ayons pas des périodes de récupération aussi longues, comme dans le cas du H1N1, qui a mis 14 mois à être productif dans ce domaine” et c’est pourquoi ils préparent le personnel bien sûr, avec des cours et une connaissance des protocoles de santé qui doivent être poursuivis même après l’éventualité.

Dans ce secteur, le plus touché depuis le début de la pandémie dans d’autres pays, on estime que 70% peuvent encore conserver leur main-d’œuvre d’ici avril, a expliqué le représentant de CONCANACO. Bien que la perte d’emploi ait été d’environ 125 000 emplois jusqu’au 30 avril et qu’elle ne pourrait être doublée (250 000) qu’en mai dans la capitale du pays, a-t-il annoncé.

De la part du secteur de l’assurance, la nouvelle présidente de l’AMIS, Sofía Belmar, a annoncé que jusqu’à présent le secteur de l’assurance est solide, avec 3,1 fois le capital de solvabilité requis par la loi, garantissant les obligations contractuelles avec les assurés .

Belmar a noté que le secteur de l’assurance opère également dans ce contexte, avec des actions telles que l’inclusion d’une couverture pandémique avec les mêmes entreprises qui n’en avaient pas et l’extension des délais de grâce pour le paiement des primes.

