AMLO pourrait avoir un coronavirus, le mari de Victoria Ruffo était à sa conférence | Instagram

Après ça Omar Fayad partager la nouvelle qu’il a un coronavirus est censé avoir propagé plus de personnes, y compris Président du Mexique.

Il y a quelques jours, le gouverneur de l’État d’Hidalgo Omar Fayad était à la conférence du matin que le président donne Andrés Manuel López Obrador Chaque matin à 7 h 00 en tant qu’invité spécial a suscité la curiosité de plusieurs internautes.

Le mari de Victoria Ruffo a partagé à travers son compte officiel de Twitter il y a quelques heures, deux pour être exact que votre preuve de coronavirus avait testé positif.

Je vous informe que j’ai réussi le test # COVID19. Je suis déjà mis en quarantaine à la maison. Moi et les personnes avec qui j’ai eu des contacts suivent les protocoles établis par @SSalud_mx.

– Omar Fayad (@omarfayad)

28 mars 2020

Le gouverneur d’Hidalgo n’était pas la seule personnalité à avoir assisté à la conférence, il y avait aussi le secrétaire à la défense. Luis Crescencio Sandoval; l’amiral Rafael Ojeda Durán, Secrétaire de la marine; Javier Jiménez Espriú, Secrétaire aux communications et aux transports; le général Ricardo Vallejo Suarez, en charge des travaux, ainsi que Roman Meyer, Secrétaire au développement urbain.

Bien que sûrement tous les jours avant les conférences organisées par le président de l’assurance, des précautions sont prises pour qu’il n’y ait pas pas de contagion bien qu’il ne soit pas non plus certain qu’une personne en soit exemptée, puisqu’une trentaine de personnes y participent environ mais ce n’est apparemment pas quelque chose de quotidien.

Nous essayons de faire en sorte que les jeunes disposent d’espaces pour faire du sport et de les tenir à l’écart des comportements antisociaux, en leur garantissant bien sûr en même temps le droit d’étudier et de travailler. pic.twitter.com/3PIKW93eSR

– Andrés Manuel (@lopezobrador_)

29 mars 2020

Comme il est bien connu que le virus met du temps à apparaître symptomatologie après quatorze jours dans notre système, la plage de ces jours est susceptible d’infecter par inadvertance une autre personne et ils font à leur tour la même chose.

Bien que jusqu’à présent, les indications qui ont été faites aux Mexicains soient “Ne quittez pas vos maisons” Certains dirigeants et même le président lui-même ont dû mener des activités telles que des conférences du matin.

Attendre Le mari de Ruffo il se rétablit rapidement et que lors de sa visite il y a dix jours, il n’a infecté personne et, dans l’affirmative, le président ou quelqu’un d’autre se rend directement chez eux pour protéger les autres et ils se rétablissent immédiatement.

