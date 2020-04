AMLO s’engage à soutenir la classe moyenne et supérieure

Mexico – Après avoir précisé que 70% des Mexicains où se trouvent les plus pauvres auront la priorité, le président Andrés Manuel López Obrador a annoncé 10 points qui bénéficieront aux 30% restants où se trouve la classe “moyenne-moyenne”. , milieu supérieur et «grandes sociétés économiques et commerciales» face à la crise générée par COVID-19.

“Nous allons arrêter, arrêter, la chute de l’économie, tout cela s’est produit avec la pandémie de coronavirus”, a-t-il déclaré dans un message sur les réseaux sociaux.

“Oui, l’économie va chuter, mais nous allons rapidement améliorer la situation économique, c’est-à-dire qu’il va y avoir un retour rapide à la normalité économique, en particulier au bien-être, qui est le plus important pour nous, afin que nous soyons tous heureux”, a-t-il déclaré. .

Le président de la République a expliqué que 70% de la population, à partir d’une base pyramidale, est pauvre, de sorte que dans un premier temps, ils bénéficieront d’un soutien économique et social.

En premier lieu, il a déclaré que son gouvernement ne tolérerait pas les actes de corruption et d’impunité; Avec cela, a-t-il ajouté, cela garantira un plancher égal à tout homme d’affaires qui souhaite faire des affaires.

Dans une deuxième section, il sera garanti que la société ne financera pas l’appareil gouvernemental colossal, cela permettra de débloquer des fonds pour aider ceux qui en ont le plus besoin, a-t-il déclaré.

Dans un troisième point, il a promis de garantir les libertés et d’assurer un véritable état de droit à l’ensemble de la population. Il a souligné que, dans le passé, les gouvernements néolibéraux ont imposé des modèles économiques par la force, de sorte que son administration ne reproduira pas ces modèles “brutaux”.

“Nous n’allons pas limiter toute liberté, au contraire, c’est un pays d’hommes et de femmes libres, le gouvernement ne va pas réprimer parce qu’il a réalisé des modèles économiques avec l’usage de la force, avec une main forte avec la dictature” dit-il.

Il a également expliqué qu’il veillerait à ce qu’il y ait la paix avec la justice sociale, l’une des exigences les plus sincères du peuple mexicain.

En tant que sixième action, López Obrador a déclaré qu’il n’y aurait pas d’augmentations d’impôts ou de nouvelles. En ce sens, il a exclu que son gouvernement envisage une réforme fiscale à moyen terme.

Dans une septième action, il a exclu la nouvelle «essence» et a au contraire célébré qu’avec la baisse internationale des prix du pétrole, le prix de l’essence et du diesel baisse au bénéfice du consommateur.

Pour stimuler la croissance économique et comme huitième point, il a annoncé un investissement sans précédent dans les infrastructures publiques axé sur la construction de l’aéroport international “General Felipe Ángeles” et la construction du train Maya, qui, avec deux contrats attribués, générera 60 000 emplois.

Enfin, comme neuvième et dixième points, il a souligné qu’avec l’entrée en vigueur de l’accord commercial entre le Mexique, les États-Unis et le Canada (T-MEC), la capacité du pays à abriter des maquiladoras sera renforcée et la croissance de l’industrie automobile sera stimulée.

Avec le T-MEC, qui entrera en vigueur le 1er juillet, il y aura plus d’investissements, plus d’emplois et la croissance économique sera déclenchée, a-t-il déclaré.