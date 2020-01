Ammika Harris partage la vidéo du bébé Aeko Grooving avec “With You” de Chris Brown

Et par “groove”, nous entendons se tortiller comme un nouveau-né.



Sa grossesse a peut-être été tenue secrète, mais maintenant qu’Aeko Brown est entrée dans le monde, Ammika Harris et Chris Brown ne peuvent cesser de partager des photos et des vidéos de leur petit garçon. Le nouveau-né est le premier enfant d’Ammika et le deuxième enfant de Chris, et les parents heureux sont plus qu’excités de partager le plus jeune Brown avec les fans. Qu’il fasse la sieste avec C. Breezy ou que sa couche soit changée par la grande sœur Royalty, chaque mouvement d’Aeko est capturé.

Cette fois, Ammika a profité de son histoire Instagram pour partager un autre moment Aeko. Le bébé était juste allongé là et avait l’air mignon, comme la plupart des bébés le font souvent, mais Ammika a fait un signe de tête à papa C.B.Une vidéo d’Aeko était assez réconfortante, mais Ammika a joué la chanson à succès de Chris “With You” en 2007 en arrière-plan.

Les paroles de la chanson “Tu veux dire pour moi ce que je veux dire pour toi / Et ensemble, bébé, il n’y a rien que nous ne ferons pas” ont été écrites sur la vidéo pour le moment tendre. Le mini-moi de Chris aimait entendre la voix de son père et on ne sait jamais, Aeko pourrait être la prochaine petite superstar en devenir. Seul le temps nous le dira, mais en attendant, regardez le clip et plus de photos du nouveau-né ci-dessous.

