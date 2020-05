Amnistie, justice et vendeur d’œufs

Une inquiétude et une inquiétude immenses ont suscité chez certains citoyens le décret officiel de la loi d’amnistie au Mexique, entrée en vigueur le 23 avril et dont les répliques dans les États de la République commenceront très probablement à être vues. Il y a des positions pour et contre, bien sûr, mais le tableau d’ensemble n’est probablement pas examiné.

Le Sénat et le gouvernement de la République soutiennent que l’objet de la loi ne vise qu’à “éviter la contagion [de COVID-19] à l’intérieur des centres pénitentiaires et garantir les droits des personnes les plus vulnérables », bien que la réforme transcende la situation d’urgence; et ils affirment également que seuls les codélinquants d’un certain âge ou de certaines conditions sociales et qu’ils ont été les auteurs de crimes très particuliers de compétence fédérale peuvent obtenir l’amnistie.

Les détracteurs de cette loi, quant à eux, ont des arguments compréhensibles, quoique principalement politiques. Ils estiment que cette loi n’est qu’une partie d’une stratégie de clientélisme du régime au pouvoir, qu’il s’agit d’un acte de propagande ou d’un clin d’œil voilé aux groupes criminels. Ils affirment, pleins d’un alarmisme infondé, que les criminels sont récompensés et que la population innocente est en danger; mais ils soulignent également, avec raison, que l’amnistie par décret n’apporte pas la pacification ou la justice à une société si durement touchée par de nombreux types de violence.

Cependant, les deux extrêmes négligent fondamentalement la dimension humaine: la première parce qu’elle minimise la condition complexe de la réintégration de la personne dans la société, et la seconde parce qu’elle place le pragmatisme politique avant une réalité humaine qui nécessite sans aucun doute une attention. Encore et pour ne pas changer, dans l’arène politique, les absents sont les prisonniers, les victimes et leurs familles.

Depuis des décennies, le problème de la surpopulation carcérale est un problème complexe; Les détenus représentent un groupe très vulnérable et jouissent d’une image sociale très négative qui les stigmatise, les exclut et les condamne même en dehors de la prison. La corruption dans le système pénitentiaire, l’impunité généralisée dans les modèles d’application de la loi, la pression des groupes criminels, la forte décomposition du tissu social et l’absence de motivateurs de l’ordre et du bien-être de la communauté sont les causes de l’obstruction à la pleine réinsertion réseau social de criminels qui est le but principal et le plus important des centres de détention.

L’amnistie par décret ou au moyen de formalités légales n’aide pas l’accusé ou les victimes ou leurs familles à vivre le processus de reconnaissance du mal qu’ils ont vécu – par volonté ou par coercition; il n’y a pas de voie de repentance ou de pardon, il n’y a pas de place pour une profonde conversion d’attitude, de principes ou de regard face aux griefs qui ont été commis ou à la violence qui a été subie. Comment le formalisme juridique vous aide-t-il à reconnaître vos sentiments de dignité personnelle, d’indépendance et de liberté individuelle? Comment les aidez-vous à se réinsérer dans une société qui traverse une crise profonde de valeurs et de principes? Comment les empêchez-vous de tomber dans des situations de vulnérabilité et de risque accrus?

Maintenant, pensons que les créanciers d’amnistie sont plus proches de la condition d’innocence, d’ignorance ou de victime indirecte. Un processus transversal de reconnaissance des maux qui vous ont soumis au crime, à la vulnérabilité ou au crime serait-il encore plus pressant? Le mal ne consiste pas seulement à priver quelqu’un du droit d’être pleinement humain, il s’exprime aussi dans la banalisation du bien, lorsque la charité, la piété ou la conversion, en tant que vertus sociales, sont exclues de la dynamique ordinaire de la réalité humaine. En d’autres termes, le fait qu’ils soient déclarés victimes d’une réalité culturelle ne corrige pas les débats de cette complexité, il ne clarifie pas les frontières du mal ou du crime, il n’aide pas la société à distinguer le bien réel du bien possible ou du bien nécessaire.

Rousseau a déclaré: “Avec toute leur morale, les hommes n’auraient jamais été plus que des monstres, si la nature ne leur avait donné pitié de la raison.” L’amnistie en soi est une expression de miséricorde, mais la piété doit soutenir la raison et contempler la réalité. Sinon, il récompense un cynisme indolent comme celui exprimé par cette vendeuse d ‘«œufs propres». Dans l’épisode qui est devenu viral, la femme répond avec une honnêteté grossière au journaliste que ses clients sont stupides de croire en des personnes propres; Cependant, l’astuce de la vendeuse ne fait rien pour les aider par erreur ou par ignorance, au contraire, elle profite de leur folie tout en les méprisant sans honte.

L’amnistie requiert une approche à la fois humanitaire et sociale, étant l’expression de la piété dans un contexte où le crime n’a pas changé et où la nature du mal causé n’a pas été relativisée. Ce n’est que dans cette perspective que le pardonné ne tombe pas dans le vide moral; parce que de leur dignité et de celle de leurs pairs, le véritable acte d’amnistie acquiert projection et intention future tant de la personne que de la société, car il repose sur une réalité où les frontières du juste et de l’injuste n’ont pas été dissoutes, un espace où il est possible de trouver l’épanouissement, la justice et la paix.

* Directeur de VCNoticias.com

@monroyfelipe

L’avis émis dans cet article est de la responsabilité de l’auteur et ne reflète pas nécessairement la position de Siete24.mx

