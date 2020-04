Amparo Dávila, l’un des grands conteurs mexicains du XXe siècle, est décédé

Ce samedi 18 avril 2020, le décès d’Amparo Dávila a été annoncé à l’âge de 92 ans. Dávila était l’un des plus grands écrivains d’Amérique latine du XXe siècle, sans oublier de dire que l’un des conteurs les plus remarquables du Mexique dont le travail appartenait en majorité au genre fantastique.

La malheureuse nouvelle a été publiée par Luisa Coronel, la fille de Davila, selon un rapport d’El Universal. Amparo Dávila est né le 21 février 1928 à Pinos, Zacatecas, une ville principalement minière où il a commencé à développer une partie de son travail de poète puis de conteur., où je me démarque le plus avec peu d’œuvres, mais important pour la littérature latino-américaine et mexicaine.

À Mexico, c’est là qu’il a développé son rôle de conteur, publiant deux de ses plus grandes œuvres des années 60 et 7. Sortons sous la lune était sa première œuvre publiée en 1950.

Mais ce n’est que plus tard qu’il a commencé à se forger une grande réputation avec Temps brisé et Musique concrète, à la fois de 1964 –Ce dernier est un livre de contes publié dans le cadre de la collection de lettres mexicaines du Fonds de la culture économique– suivi par Petrified Trees en 1977.

De 1956 à 1958, Amparo Dávila a été secrétaire d’Alfonso Reyes, l’une des plus grandes figures littéraires du pays. Aussi était membre du GMC en 1966 et créancier de la Prix ​​Xavier Villaurrutia en 1977 par des arbres pétrifiés. Pour 2015, il a reçu le Médaille des Beaux-Arts pour sa contribution exceptionnelle à l’art et à la culture du Mexique.

En mars 2020, Dávila a reçu le Troisième prix Jorge Ibargüengoitia de littérature par l’Université de Guanajuato pour sa “carrière exceptionnelle dans le genre de l’histoire”.

L’importance de son travail a été assimilée aux plus grands esprits d’Amérique latine tels que celui de l’Argentin Jorge Luis Borges, qui était non seulement un conteur, mais aussi un poète et un grand narrateur de “fictions”.

Image vedette d’El Universal