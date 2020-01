Amulet Review: Sundance 2020 – / Film

Amulette est le type de film où vous passez plus de temps à remarquer la conception de la production qu’à donner une merde à l’histoire. Un slog douloureusement lent, ce film d’horreur de Romola Garai a beaucoup de bonnes idées et quelques effets de créature soignés, mais ce n’est pas suffisant pour sauver des choses. Certains peuvent repartir ravis de la grande finition d’Amulet, qui envoie un message que les gens peuvent faire passer – en particulier de nos jours. Mais cela n’excuse pas le reste du film.

Immigrant solitaire et ancien soldat Tomaz (Alec Secareanu) se débrouille à peine à Londres, faisant des petits boulots et s’accroupissant partout où il le peut. Il reste seul et est souvent hanté par les événements de son passé militaire. Lorsqu’un incendie détruit sa résidence actuelle, il finit par être découvert par une religieuse trop serviable (Imelda Staunton) qui lui propose un arrangement trop beau pour être vrai: Tomaz peut vivre dans une grande maison sans loyer, à condition qu’il accepte d’aider aux réparations.

La maison appartient à Magda (Carla Juri) et sa mère malade, qui occupe une chambre mansardée et reste invisible. Il ne faut pas longtemps pour que Tomaz remarque que quelque chose ne va pas. Il entend des sons effrayants dans cette chambre mansardée, et il se retrouve à halluciner et à souffrir de cauchemars. Il se retrouve également de plus en plus proche de Magda, maladroite et timide.

Tout cela se déroule au rythme d’escargots rampant dans la mélasse. Il n’y a rien de mal à un film d’horreur à gravure lente, mais la clé pour que cela fonctionne est de garder les choses intéressantes. Amulette échoue lamentablement sur ce front. La caméra rampe et rampe le long des œuvres d’art, des pièces vides et des boiseries pourries. Cela crée une atmosphère agréable et inquiétante, mais ça devient très vieux, très vite.

Secareanu est forte en tant que Tomaz hantée, et Juri apporte suffisamment de tendre mystère pour que les choses restent intéressantes. Mais aucun de leurs personnages n’est particulièrement convaincant, et vous commencez à vous demander pourquoi diable nous sommes censés suivre ces deux-là. Les coupures constantes dans le passé de Tomaz sont censées combler certains blancs, mais elles ne font que ralentir davantage le film.

Au fur et à mesure que Amulet avance, elle commence à introduire des éléments vivants. À un moment donné, Tomaz trouve une hideuse chauve-souris mutante dans des toilettes obstruées – c’est particulièrement dégueu et méchant, et fait allusion à quelque chose qui ne paie jamais vraiment. Et tandis que le réalisateur Garai est capable d’évoquer un beau sentiment de terreur, aidé par une partition obsédante et une conception sonore immersive, Amulet ne finit jamais par être très effrayant.

Tout se construit vers une conclusion pleine de rebondissements – certains qui fonctionnent, d’autres qui n’ont absolument aucun sens. La conclusion est résumée dans une déclaration opportune que le public pourrait saisir, au point où il les incite à penser tout ce qui s’est passé avant qu’il ne soit meilleur qu’il ne l’était réellement. Ne vous laissez pas berner. Aussi agréable et satisfaisant que soit la fin d’Amulet, cela n’excuse pas un exercice de non-horreur douloureusement ennuyeux et inutile.

/ Classement du film: 4 sur 10

